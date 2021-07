Frykter mye promille på sjøen

Politiet i Agder frykter at mange kjører med promille på sjøen. De siste tre ukene har 25 båtførere blitt anmeldt for å kjøre båt med over 0,8 i promille og mange er tatt med godt over 1,5 i promille. Samtidig opplever politiet at urovekkende mange blåser til nær grensen ved kontroll. Sjøkoordinator i Agder politidistrikt oppfordrer båtpassasjerer til å kreve at båtføreren er edru.