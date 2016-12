Frykter kystfiskernes fremtid

Nye krav fra myndighetene gjør at Skagerakfisk er bekymret for kystfiskernes fremtid, sier direktør Kjell-Arild Tøfte. Fra nyttår kreves journalføring for å hindre svart salg av fisk. Det kan gi nedlagte fiskemottak, og 600 kystfiskere vil slite med levering.