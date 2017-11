Frykter ikke boligprisnedgangen

Øyvind Aasen i Sørmegleren sier at han ikke er bekymret for at boligprisene i Kristiansand er lavere enn gjennomsnittet i landet. – Slikt går i bølger, mener han. Han sier også at det hovedsakelig er nybygg det er vanskeligheter med å selge.