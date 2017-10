Frykter hummerfiskere dropper risikovurderingen

Feilvurdering av vær og bølgeforhold, kan være en fellesnevner for ulykkene, mener Hovedredningssentralen.

Seneste tilfelle der hummerfiske gikk galt var tidligere i dag, da to fiskere klamret seg fast i kjølen på båten, og ble reddet før situasjonen ble livstruende.

Redningsleder Jan Lillebøe ved Hovedredningssentralen uttrykte da bekymring overfor tendensene vi har sett i det siste.

– Folk må ikke ta sjanser. Så mye er ikke hummeren verdt. Et menneskeliv kan gå fryktelig fort dersom man er uheldig.

Risikovurdering

Hermod Haukenes ledet aksjonen på mandag, der en fisker var nær å miste bevisstheten etter at han og kameraten ble liggende i den kalde sjøen i rundt fem timer.

Haukenes ledet helikopteraksjonen for Hovedredningssentralen på mandag. Foto: Privat

– Er det dårlig vær og mye vind, så er det så enkelt; ikke dra ut. Områdene der man fisker hummer er spesielt utsatt for bølger som brekker, og når man fisker i småbåter er det ikke mye som skal til før du er riktig uheldig.

Han mener mange hummerfiskere ikke tar en ordentlig risikovurdering før de drar ut på sjøen. Han sier det viktigste man må gjøre er å sjekke værvarselet for dagen etter, altså dagen du skal dra opp tegnene.

Hør historien til fiskerne som lå i sjøen i fem timer på mandag.

– Mange tar sjanser

NRK fikk være med på hummerfiske torsdag morgen. Mannskapet innrømte da at det kan være skummelt når de nærmer seg fjell og bølgene står i.

– Det er mange som tar litt sjanser. Mange hadde nok stryket med om de fikk tau i propellen, sier Ola Johansen, før broren Anders skyter inn:

– Det går på sunn fornuft. Er du skeptisk så lar du heller være å dra ut, tenker jeg.

Huskeliste

Haukenes sier det er viktig å gjøre avtaler med venner eller familie om du skal ut på sjøen, slik at noen kan slå alarm om du ikke kommer hjem til avtalt tid.

Om du er så uheldig at du havner på sjøen, er det viktig at du har gjort alt du kan for å overleve lengst mulig i vannet, sier Haukenes.

– Du må ha både redningsvest og flytedrakt, og disse skal ha farger som gjør det mulig for letemannskap å finne deg i vannet. Mister du bevisstheten er det livsviktig at du har redningsvest. Det kan forhindre at du vender deg mot sjøen, og eventuelt drukner.

Til slutt understreker Haukenes at det er viktig å ha på seg ull, og ikke bomull. Da holder man varmen lenger, samtidig gjør det at redningsteamet har bedre tid på å finne deg før situasjonen blir kritisk.