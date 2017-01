Frykter flere utmeldinger

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen sier utmeldingen ikke er overraskende. – Jeg frykter flere utmeldinger, sier hun. I dag ble det kjent at Liv Heidi Arnesen i Arendal bystyre melder seg ut i protest mot at medlemmer stemte for fylkessammenslåing.