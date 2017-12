– De utvendige bygningsarbeidene på tinghuset i Kristiansand øker risikoen for at innsatte i fengselet i bygningen skal rømme, sier fengselsleder Harald Tønnesen.

Gjennom en risikovurdering har Kristiansand fengsel fått vite at de måtte redusere antall innsatte i fengselet for å opprettholde høysikkerhetsnivået.

Fengselsleder Harald Tønnesen i Kristiansand er bekymret for at innsatte skal rømme. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Overført til andre fengsler

Tønnesen påpeker at rømning er en vesentlig risiko når stillaser settes opp.

– Stillaser og bygningsheiser påvirker sikkerheten i Kristiansand fengsel. Fengselet har på grunn av bygningsarbeider midlertidig fjernet ti soningsplasser og overført de innsatte til andre fengsler, opplyser Tønnesen til NRK.

Reduksjonen i soningskapasiteten vil foreløpig vare til midten av februar neste år.

– Vi må tenke på hvilke innsatte vi har i fengselet. Tradisjonelt sett har vi de som sitter fengslet på grunn av en dom. Så har vi de som sitter varetektsfengslet, sier Tønnesen.

Kriminalomsorgen i Norge står fritt til å bestemme hvor fangene skal sone.

– Overføringer mellom fengsler uten innsattes samtykke skjer så å si hver eneste dag i Norge, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen fra Frp til kriminalomsorgen.no.

Fengselet har på grunn av bygningsarbeider midlertidig fjernet ti soningsplasser Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

Ikke høyt press

Fengselet prioriterer å holde varetektsplassene tilgjengelige for politiet, og har nå redusert kapasiteten for dem som sitter på en dom.

Tønnesen sier at de akkurat nå ikke har et høyt press på fengselsplasser, men at dette kan endre seg raskt.

– Allerede neste uke kan det være på normalt nivå igjen, med et høyt press på plassene.

Rømning og unnvikelser fra 2011-2016 Rømning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antall innsatte som har rømt 3 4 9 7 1 1 Unnvikelse fra åpen fengsel 78 68 63 97 52 49 Rømt fra fremstilling 7 5 3 2 4 4

Ifølge en rapport fra Kriminalomsorgen fra 2016 har antall innsatte som har rømt, falt dramatisk. Unnvikelse er når en innsatt forlater fengslet uten tillatelse. En fremstilling beskrives som når den innsatte tas med ut av fengselsbetjenter for å gjøre nødvendige gjøremål.

Flere rømninger

Det har vært flere rømninger fra Kristiansand fengsel de siste årene. I 2015 rømte en voldsdømt mann ved å hoppe over en kjøreport. Og for nesten seks år siden skjedde det en rømning.

I 2011 sa daværende fengselssjef Frank Johansen til Fædrelandsvennen at han ikke kunne garantere at ingen kunne rømme fra fengselet.