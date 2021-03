Frykt blant bussjåførar etter fleire smittetilfelle

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sju passasjerar som reiste med bussen mellom Hovden og Kristiansand søndag har så langt fått påvist smitte av det muterte britiske viruset.

Meir enn 50 personar, inkludert sjåføren blir testa etter turen.

Dagen før fekk ein bussjåfør i Farsund påvist mutert virus.

Sikrar seg med munnbind

Bussjåfør Ozrenko Sarik køyrar buss i Kristiansand sentrum. Eit område der bussane er ofte har tett med passasjerar, særleg i rushtida.

Han har sjølv personar i risikogruppa i nær familie.

Han bruker derfor alltid munnbind når han køyrer, sjølv om dette ikkje er påbode.

– Det kjennest tryggare når eg har munnbind. Eg bruker mykje tid på å desinfisere bussen etter kvar avgang. Eg føler meg mykje meir sliten etter jobb enn tidlegare, fortel han.

Bussjåfør Ozrenko Sarik desinfiserer utsette stader etter kvar avgang. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Smitte på mange bussar

Ei rekkje tilfelle av smitte på bussene på Sørlandet den siste tida har skapt mykje uro blant Sarik og andre sjåførar.

Berre den siste halvanna veka er det registrert smitte på 11 bussavgangar på Sørlandet. I halvparten av tilfella var det skulebarn på bussene.

På Folkehelseinstituttets sider er det meldt om ytterlegare sju tilfelle av bussmitte i ulike delar av landet.

Det gjeld mellom anna ekspressrutene mellom Evenes-Lødingen, Bergen-Haugesund, Notodden-Kongsberg, Oslo-Kristiansand og Malmø-Oslo.

– Eg meiner det bør vere strengare nasjonale reglar for bussene. Alle må ha munnbind, også sjåførane, meiner Ozrenko Sarik.

Timevis i overfylte bussar

Jan Erik Aksnes er leiar for Agder Transportarbeiderforening. Han representerer over 400 sjåførar. Mange av desse er redde for liv og helse, fortel han.

– Dei sit ein heil dag i ein buss som til tider kan vere heilt full. Og med passasjerar som ikkje tek omsyn til smittevernreglane. Dei trengjer seg på og skal inn.

Han etterlyser betre kontroll med talet på passasjerar som får komme på bussen. Og han meiner dørene framme i bussen bør vere lukka.

– Slik det er no får sjåførane heile trafikken rett i ansiktet.

Leiar for Agder Transportarbeiderforening, Jan Erik Aksnes seier mange bussjåførar er redde for liv og helse pga. mangelfull tryggleik på bussene. Foto: Pressefoto

– Er alle litt bekymra

Det er Agder Kollektivtransport, AKA som har ansvar for bussrutene på Sørlandet.

Administrerande direktør, Siv Wiken forstår at sjåførane er urolege.

Men ho seier selskapet og sjåførane gjer svært mykje for å hindre smitte.

– Seteradene bak sjåføren fysisk avsperra. Vi har reiseråd ute på nettet og på plakatar i bussene. Vi har òg dobla talet på vektarar som passar på talet på bussene og som desinfiserer overflater.

Administrerande direktør i AKT, Siv Wiken meiner selskapet gjer svært mykje for å hindre buss-smitte. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Bussjåførar ikkje spesielt utsett

Folkehelseinstituttet, FHI har berekna risikoen for ulike yrkesgrupper og samanlikna med gjennomsnittet.

I perioden juli-november var det ikkje nokon særleg større risiko for bussjåførar enn andre yrkesgrupper.

Det seier overlege ved FHI, Preben Aavitsland.

– Sjåførane sit ofte for seg sjølv og skal vere mindre utsett. Men risikoen kan ha endra seg med dei nye virusvariantane.

Ikkje noko som tyder på at bussjåførar er spesielt utsette for smitte. Men dette kan ha endra seg med dei nye meir smittsame virusa, meiner Preben Aavitsland ved FHI. Foto: Tor Erik Schrøder