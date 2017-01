Frp-topp trodde lys-kutt på E18 var spøk

Slike veilys vil ikke veiselskapet ha på nye E18 i Aust-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det statlige veiselskapet Nye Veier vil droppe veibelysningen på den planlagte nye E18 som skal bygges mellom Arendal og Tvedestrand, og har søkt om tillatelse til dette fra Vegdirektoratet.

Veiselskapet ønsker bare ordinære veilys i kryss og tunneler på strekningen.

Flere lokalpolitikere i Aust-Agder er kritiske og frykter dårligere trafikksikkerhet på E18.

Og de får nå støtte av fylkets stortingspolitiker fra Frp som rister oppgitt på hodet over planene.

Jeg ønsker å blande meg inn i denne saken tidlig i prosessen. Ingebjørg Godskesen, stortingsrepresentant fra Frp

Handler om sikkerhet

Ingebjørg Godskesen sier nå klart ifra hva hun mener om veilys-saken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Første gang jeg hørte dette, så trodde jeg faktisk at det var en spøk, sier Godskesen.

Hun kan ikke forstå at dette i det hele tatt er en aktuell problemstilling.

Veiselskapet viser til analyserapporter som mener at det skal veldig stor trafikk til for at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i veilys.

Godskesen sier dette handler om sikkerhet.

– Sikkerheten på en slik vei er det som kommer i første rekke for meg. Og veilys betyr sikkerhet.

Ministeren må gripe inn

Ingebjørg Godskesen ber om hjelp fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i denne saken. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Godskesen sier at dersom dette skulle bli en realitet, så håper hun at samferdselsministeren, fra hennes eget parti, griper inn og sikrer veilys på strekningen.

Hun mener statsråden er den eneste som kan gjøre noe i en slik sak hvis veiselskapet står fast på sin vurdering.

– Jeg håper han griper inn og sier at lys på en slik vei er helt nødvendig. Jeg har kjørt i Danmark hvor det mange steder ikke er lys på slike veier. Det er betydelig mye vanskeligere å kjøre når du ikke vet hva som ligger foran deg på veien og hva som kan komme ut i veien.

Godskesen sier Norge har råd til veilys på motorveiene.

– Med veilys føler du deg tryggere og sikrere. Det skulle bare mangle at vi i Norge ikke skulle ha lys på veien. Lys på veien handler om sikkerhet og det er den beste måten å bruke veipengene på, sier hun.

– Nå har Frp gitt ansvaret for store veiprosjekter til det nye statlige veiselskapet. Burde ikke de da få gjøre den jobben de er satt til uten innblanding fra dere i Frp?

– Det meste skal de få lov å bestemme selv. Men når det er ting som går ut over sikkerheten, så mener jeg at de ikke bør få bestemme dette. Jeg ønsker å blande meg inn i saker som dette tidlig i prosessen, og har lært av mine feil fra 2016 om ikke å komme med uttalelser for tidlig. Nå vil jeg uttale meg i slike saker så tidlig som mulig, avslutter Godskesen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra samferdselsministeren uten å lykkes.