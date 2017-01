Etter en bitter nominasjonsstrid i Aust-Agder Frp tilbyr stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen nå å tre til side under forutsetning av at Åshild Bruun-Gundersen gjør det samme. Med det håper hun partiet kan samles om en helt ny kandidat.

Fastlåst

– Sånn som situasjonen er nå er det ganske fastlåst. Det ser ut som det ikke er noen løsning på dette. Derfor oppfordrer jeg Bruun-Gundersen og meg selv til å trekke oss fra lista. Slik at partiet kan finne en ny toppkandidat som kan skape ro i partiet, sier Ingebjørg Godskesen.

– Jeg er veldig glad i partiet, og ønsker på denne måten å skape ro. Det forutsetter også at eksklusjonssøknadene også blir trukket tilbake, sier Godskesen.

Vil kjempe om hun må

Dersom Bruun-Gundersen fortsatt vil stille på nominasjonsmøte, så stiller Godskesen mot henne.

– Ja, det gjør jeg. Men jeg ønsker å gjøre det på denne måten at begge trekkes oss. For denne farsen kan ikke fortsette, sier Ingebjørg Godskesen.

Hun er redd for at partiet blir utradert i Aust-Agder dersom striden fortsetter, og de to ikke trekker seg fra kampen.

– Om vi viser at vi setter partiet høyest og trekker oss til side og får frem en ny kandidat så tror jeg vi har sjanse til å få en Frp-politiker fra Aust-Agder på Stortinget til høsten, sier Godskesen.

Godskesen har ikke snakket med Bruun-Gundersen om dette.

Vil ikke trekke seg

NRK har foreløpig ikke fått tak i Bruun-Gundersen, men til Fædrelandsvennen sier hun at hun ikke har planer om å trekke seg fra nominasjonskampen.

Åshild Bruun-Gundersen ble valgt til partiets førstekandidat i det første nominasjonsmøte til Frp i Aust-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg retter meg etter de beslutninger som er tatt på nominasjonsmøtet der jeg ble valgt på førsteplass, og opplever fortsatt at jeg har partiets støtte. Jeg føler ikke jeg har anledning til å trekke meg, sier Åshild Bruun-Gundersen til Fædrelandsvennen.