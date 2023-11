Frp bestemte seg på et gruppemøte onsdag morgen for at de ikke støtter regjeringens forslag til en lovendring.

Regjeringen ønsker nemlig å gjennomføre en innbyggerhøring om Søgne og Songdalen skal kunne løsrive seg fra Kristiansand.

– Det finnes svært mye Frp heller vil bruke 400 millioner på enn å lage nye kommuner og reversere mer. Nå sier Frp nei til mer reversering og pengebruk på dette, sier Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsmann for Frp.

Kun én stemme

Neste år vil regjeringen gjennomføre en digital innbyggerhøring om Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

Onsdag kan det bli klart hvordan flertallet i Stortinget vil stille seg til saken.

Ap, Sp og Rødt mangler én stemme for å få 85 mandater og flertall.

Det går mot en thriller-avstemning i stortingssalen 28. november.

SV skal ha sitt gruppemøte senere i dag. Pasientfokus, som teller en person på Stortinget med Irene Olaja, kan ende opp med å avgjøre saken med minst mulig margin. Hun har foreløpig ikke villet flagge sitt standpunkt i saken.

Planlegger lovendring

Lovendringen vil skje i inndelingsloven. Den skal sikre at regjeringen kan gjennomføre innbyggerhøring, selv om lokalpolitikerne sier nei.

Det er planlagt neste år.

I Kristiansand har bystyret avvist innbyggerhøring om deling to ganger, men regjeringen vil likevel ha en folkeavstemning om dette.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner Statsforvalteren i Agder la i januar i år fram en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.

Det vil koste inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars i år ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.

Lovforslaget er nå ute på høring. Forrige kort Neste kort

Sterk politisk motstand

Mandag var den politiske toppledelsen i Kristiansand og statsforvalteren samlet i Abra Havn i Kristiansand Dyrepark, for å informere stortingspolitikere om saken.

Høyre og Ap i Kristiansand er sterkt imot en innbyggerhøring, og mener dette er en overkjøring av lokaldemokratiet.

Høyre- ordfører Mathias Bernander er engstelig for konsekvensene av å sette i gang en reversering av sammenslåingen.

– Jeg er bekymret for at vi mister fokus på noen av dei aller viktigste oppgavene våre, sa han på etter møtet på madag.

Ordfører Mathias Bernander (H) ønsker at Kristiansand kommune selv må bestemme om den ønsker en folkeavstemning. Bystyret har sagt nei to ganger.

Kenneth Mørk, Aps gruppeleder i Kristiansand, vil prøve å påvirke de som skal avgjøre saken i Stortinget.