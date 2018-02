– Yoga kommer fra den buddhistiske tradisjonen. Jeg tror dette er grunnen til at mange tenker det handler om noe religiøst, sier yogalærer Thomas Severinsen.

Han er nettopp ferdig med en time i klassisk yoga ved Sats Elixia i Kristiansand. Severinsen tror deltakerne kommer for å finne indre ro, balanse og kvitte seg med spenninger i kroppen.

Yogalærer Thomas Severinsen sier de fleste kommer på hans timer for å finne indre ro og balanse. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Yoga i kommunal regi

Sist uke stilte Frp-politiker i Froland kommune, Oddvar Østreim, spørsmål ved at det tilbys yoga på frisklivssenteret Frolandia i kommunal regi. Det var Frolendingen som først omtalte saken. Til avisa sier Østreim at treningsformen truer den kristne kulturarven.

– Siden vi bygger på de kristne grunnverdiene, setter jeg spørsmål ved om det greit å gjøre dette i offentlig regi, sier Frp-politikeren til NRK.

Selv har Østreim aldri prøvd yoga, og vil ikke gjøre det heller. Dette fordi han mener det er en utøvelse under en annen religion.

En bra treningsform

Det er Elisabeth Smith, fylkesleder i Human-Etisk Forbund i Vest-Agder, uenig i. Hun er tilfeldigvis en av deltakerne på Thomas Severinsens yogatime. Smith begriper ikke at noen kan mene yoga truer den kristne kulturarven.

– Yoga er en bra treningsform. Det er fint for fysikk, ledd, balanse, styrke og du får slappe av. Har du en god instruktør er det super trening, sier hun.

Elisabeth Smith, fylkesleder i Human-Etisk Forbund i Vest-Agder trener yoga og skjønner ikke at noen kan mene treningsformen truer den kristne kulturarven. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Mandalspolitiker Alf Erik Andersen sitter i sentralstyret i Frp. Han poengterer at utsagnet ikke reflekterer Frps offisielle politikk.

– Jeg kan heller ikke se at yoga kan knyttes opp mot religion på noe måte. Folkehelse er noe alle kommuner setter høyt på dagsorden, og om de bruker timer på yoga syns jeg det bare er positivt, sier Andersen til NRK.

Alf Erik Andersen i Frps sentralstyre kan ikke se at yoga kan knyttes opp mot religion på noen måte. Foto: Gjermund Håkonseth

– Større trussel at folk slutter å gå i kirken

Sogneprest i Froland kommune, Ravn Karsrud sier det er allment kjent at yoga springer ut fra hinduistisk religion. Han er mer bekymret for at folk slutter å praktisere kristendommen, enn for at yoga vil true den kristne kulturarven.

– Det er en større trussel at folk slutter å gå i kirken, sier Karsrud.

Han mener de som driver med yoga bør praktisere det som en treningsform og fjerne eventuelle religiøse elementer.

– Religiøse samfunn står fritt til å drive med religiøs yoga, men hvis det markedsføres som treningsform bør de religiøse elementene tas vekk.

Sogneprest i Froland kommune, Ravn Karsrud. Foto: Ravn Karsrud

Ordfører i Froland kommune, Ove Gundersen sier at kommunen ikke vil sette grenser for yoga-utøvelsen ved Frolandia. Han har likevel forståelse for at det for noen kan oppfattes religiøst.

– Jeg forstår at noen kan reagere, men som kommune må det være opp til hver enkelt å avgjøre om de vil delta, sier ordføreren.