– Det er helt sinnssykt å si noe sånn, for det er jo vi unge som engasjerer oss mest for klimaet, sier Annika Nodeland Hansen.

Hun er en av flere 18-åringer som har blitt spurt om hva de mener om følgende uttalelse som kom i Arendal bystyre torsdag:

«Barn og unge har ikke godt nok utviklet hjerne til å ta inn over seg all informasjonen. Vi må ta barn og unges psykiske helse på alvor, og all skremselen de hører kan gjøre at de ender opp som unge uføre.»

NRK har ikke informert de unge om hvem som har sagt dette, eller hvilket parti vedkommende representerer.

Emma Smajkic sier hun blir trist.

– Det er som om barn og unge blir undervurdert på grunn av alderen, sier hun.

18 år gamle Emma Smajkic synes uttalelsen i bystyret er sjokkerende og sier at hun ikke kan skjønne at en politiker kan si noe sånt om neste generasjon. Foto: Dina Tegnander / NRK

Andreas Odd Berge kaller det et slags angrep på de unge.

– Det virker som om unge ikke er i stand til å ta politiske valg. Det er jeg uenig i.

Han påpeker at han kan skjønne det hun sier om at det er mye informasjon å ta inn, men sier at han hadde blitt skuffet om dette hadde blitt sagt av en politiker i et parti han var ganske enig i.

– Da hadde jeg følt at personen ikke kunne stå for det jeg mener, sier han.

Andreas Odd Berge sier at det er mange unge som er opptatt av klimaet, og at det er en grunn til at de sier det de gjør. Foto: Dina Tegnander / NRK

– Skremmende

Det var under torsdagens møte i Arendal bystyre at Frp-politiker Maurith Fagerland kom med den nevnte uttalelsen.

Der og da fikk den politiske motstandere til å steile, skriver Agderposten, som først omtalte saken.

Inger Brokka de Ruiter (SV) sier til NRK at hun synes Fagerland kom med ganske grove karakteristikker av ungdom.

– Å anklage dem for å ikke ha kapasitet eller være nok utviklet til å ta stilling til klimakrisen, som vil være avgjørende for deres fremtid, synes jeg er skremmende, sier hun.

Inger Brokka de Ruiter (SV) ble opprørt over fagerlands uttalelse i bystyret. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Geir Fredrik Sissener fra Høyre reagerte også.

– Jeg følte hun avfeide barn og unges bekymring for klima på en veldig negativ måte, sier han.

– Valgte å bruke litt folkelige ord

Frp-politiker Maurith Fagerland sier til NRK at hun valgte å bruke litt folkelige ord.

– Det er jo sånn at hjernen vår utvikles gradvis. Det handler både om når vi blir modne nok til å bearbeide inntrykk og hvordan barn og unge klarer å takle det de står i.

Hun sier at hennes poeng var å få fram hva barn og unge får servert av informasjon når det gjelder klimaet.

Hun mener klimadebatten er altfor ensidig, og at det er et problem.

– I mediebildet blir det fremsatt én sannhet, og det er FN-rapporten.

Ifølge FNs klimapanel er nå klimaendringene mer omfattende, raske og intense enn man tidligere har sett.

Fagerland mener det er stor uenighet også blant fagfolk rundt rapporten.

– Hvis vi ikke hadde hatt den ensidigheten hadde barn og unge hatt mulighet til å forstå at ikke alle voksne er enige om at det er katastrofe om noen år. Det er ikke sånn, sier hun.

Fagerland uttalte også i bystyret at barn og unge brukes kynisk i klimakampen og at det kan gå ut over deres psykiske helse.

Hun påpeker overfor NRK at hun er utdannet sosionom og har en mastergrad i psykisk helsearbeid.

– Fremstår som en klimafornekter

SVs Inger Brokka de Ruiter synes Fagerland fremstår som en klimafornekter.

– Man kan kanskje være glad for at hun sa det hun sa, så man vet at man har klimafornektere i bystyret. Det er jo viktig for innbyggerne å vite om, sier hun.

Høyres Sissener sier han synes det er veldig overraskende å møte enkeltmennesker som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

Frp-politiker Fagerland sier at det er ingen som fornekter at alt som lever påvirker klimaet.

– Men noen mener klimaendringene skyldes CO₂. Det gjør ikke jeg. Jeg tenker dette med solaktivitet er mye mer vesentlig for svingningene i klimaet, som vi alltid har hatt.

Fagerland sier hun var klar over at noen ville reagere på uttalelsene i bystyret.