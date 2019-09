Før kommunevalget i 2015 hadde Frp tolv ordførere. Før årets valg var det bare fem; i Mandal, Hvaler, Ullensaker, Os og Ulstein.

Nå ser det ut til at Knut Erik Engh i Ulstein kommune er den eneste av disse som fortsetter som ordfører. I tillegg blir Tom Henning Slethei (Frp) ordfører i Sola kommune.

Knut Erik Engh i Ulstein kommune kan fort bli den eneste Frp-ordføreren som blir sittende etter valget. Foto: Arne Flatin / NRK

Slaget tapt

I Mandal er populære Alf Erik Andersen (Frp) skuffet.

Han ble ordfører i 2015 og etter å ha fått 26,7 prosent av stemmene i år, så han for seg å lede den nye storkommunen Lindesnes. Der gikk Frp frem 8,3 prosentpoeng og ble største parti. Ap gikk kraftig tilbake.

Likevel må Andersen gi fra seg kjedet til Aps Even Tronstad Sagebakken, siden KrF valgte å støtte de røde.

– Det var skuffende, men jeg var forberedt på at det kunne skje. Vårt parti har kanskje blitt for stort for de andre. Det kan være årsaken til at mindre parti heller vil samarbeide, sier Andersen.

Også i Hvaler er slaget tapt. Fremskrittspartiets Eivind Borge avslutter sitt 12 år lange verv som ordfører. Nå går de rødgrønne sammen. Arbeiderpartiet som gjorde et brakvalg, får sin første kvinnelige ordfører Mona Vauger.

Oppslutning Frp-kommuner Ekspandér faktaboks I alle Frp-styrte kommuner, bortsett fra Hvaler, er partiet størst ved valget i 2019. Bjørnafjorden 31,9 % Ullensaker 29,6 % Lindesnes 26,7 % Ulstein 24,6 % Hvaler 18,2 %

Størst – men dankes ut av rødgrønne

Etter 16 år med Frp-ordfører i Ullensaker, skal det svært mye til for at Tom Staahle blir sittende. Med 29,6 prosent er partiet det største i kommunen, men Ap og Sp har klart å danne et flertall på 23 mot 22. Forhandlingene pågår mellom de rødgrønne, og trolig overtar Aps Eyvind Schumacher klubba.

Staahle beklager resultatet:

– De skal være klar over at de får en meget krevende opposisjon. De kommer ikke til å kunne hvile en eneste dag.

Hengende snøre for Søviknes

Terje Søviknes kan også ryke. Han har styrt Frps egen «utstillingskommune», Os, siden 1999. Sammen med Høyre har partiet hatt flertall, men nå har Os slått seg sammen med Fusa og blir Bjørnafjorden kommune. Søviknes har mista flertallet, og er avhengig av et tredje parti.

Siv Jensen og Terje Søviknes starter Frps valgkamp på Os. Nå kan det være slutt for ordføreren. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Og det er KrF som er på vippen. Partiet som har gått til valg på å velte Søviknes for å få en endring i kommunen.

Ifølge NRKs opplysninger, skal Frp og KrF i forhandlinger i dag, men også venstresiden vil få vippepartiet med på laget.

Ikke drahjelp fra rikspolitikere

Medlem i Fremskrittspartiets sentralstyre, Christian Tybring-Gjedde, mener det er flere grunner til at partiet nå får så få ordførere.

– Hovedgrunnen er at Frp gjorde et svakt valg. Ellers er det åpenbart at man må samarbeide godt med andre for å få ordføreren. Vi har ikke vært gode nok til å finne samarbeidspartier.

For å få flere ordførere, tror Tybring-Gjedde det er viktig å ha kandidater som kjenner sin kommune, er engasjerte, utadvendte og har stor tillit i befolkningen.

26,7 prosent av stemmene holdt ikke for Mandals avtroppende ordfører Alf Erik Andersen (Frp).

Selv mener han nasjonale politikere kunne bidratt mer.

– Ved dette valget har vi ikke akkurat fått drahjelp fra nasjonale politikere. Det har vært altfor mye fokus på tema som ikke gjenspeiler kommunepolitikken, sier han.

Hvor bor velgerne til Fremskrittspartiet? Flest stemmer Størst endring Kartet viser hvordan Fremskrittspartiet har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg. 24 % – 32 % 16 % – 24 % 8 % – 16 % 0 % – 8 % Kartet viser hvor Fremskrittspartiet har gjort det bedre og dårligere enn forrige kommunevalg. I kommunene med farge går de fram. I kommunene med gråtoner, går de tilbake. 11 % – 15 % 7 % – 11 % 4 % – 7 % 0 % – 4 % −4 % – 0 % −7 % – −4 % −11 % – −7 % −15 % – −11 %