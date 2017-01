Frp-bråket: – Det er opplagt krevende

– Det er greit at folk er uenige i beslutninger som er tatt, sier listetoppen for Aust-Agder Frp før høstens stortingsvalg.

Likevel er hun kritisk til hvordan mange av partifellene i fylket har opptrådt den siste tiden.

– Et sted går grensen for når offentlig uenighet går fra å være konstruktiv dialog til å være skadelig for partiet, og der er vi nok nå, sier Bruun-Gundersen til NRK.

Nytt nominasjonsmøte

Striden startet i desember da Åshild Bruun-Gundersen ble Aust-Agder Frp sin toppkandidat til stortingsvalget neste høst.

Nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble dermed vraket.

Samme måned skulle fylkestinget ta stilling til fylkessammenslåing. Da valgte den nye toppkandidaten å stemme for sammenslåing sammen med fylkesleder Peter A. Busch og nestleder Chim A. Kjølner.

De gikk dermed imot fylkespartiet sitt standpunkt i saken. Kritikere krevde derfor nytt nominasjonsmøte, som skal holdes i februar.

Denne uka ble det kjent at ulike partigrupperinger nå krever eksklusjon av totalt 17 medlemmer i Aust-Agder Frp.

Vil ikke svare om eksklusjoner

Bruun-Gundersen vil ikke svare direkte om hun synes det er på tide med utkastelsene i partiet som nå finner sted.

– Jeg synes det er på tide at man tar en intern diskusjon på hvor den grensa går; hva er greit å si offentlig og hva bør holdes internt, sier Bruun-Gundersen.

Hun mener partiet nå må jobbe for å bygge organisasjonen igjen, men avviser at fylkeslaget i Aust-Agder er i ferd med å rakne, slik fylkesstyremedlem Odd Gunnar Tveit sa til NRK tidligere i uka.

– Har du i denne prosessen gjort noe galt som kan skade partiet?

– Spørsmålet i fylkestinget om fylkessammenslåing har vært krevende, innrømmer listetoppen, som i etterkant ser at hun burde brukt mer tid i partiets interne organer før hun stemte som hun gjorde.