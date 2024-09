Frontkollisjon mellom buss og bil – kvinne kjørt til sykehus

En person er kjørt til sykehus, etter en frontkollisjon mellom en buss og en bil ved Ulvegjelet på E39 i Mandal.

– En voksen kvinne er kjørt akutten i Kristiansand med ambulanse. Hun betegnes av sykehuset som stabil. Skadegraden er for politiet pr. nå uavklart. Det gis ingen videre oppdatering på skadegraden fra operasjonssentralen i dag, sier operasjonsleder Frode Vang i politiet.

– Dere beskriver det som en alvorlig ulykke?

– Ja, det er de ordene jeg har hørt fra de som var på stedet, uten at jeg har fått noen nærmere beskrivelse av hva skaden er. Det fremsto som alvorlig er inntrykket vi sitter med per nå, sier Vang.

Busspassasjerer uskadet

Det er bilfører som er skadet etter ulykken. Kvinnen ble tatt ut av bilen, og kjørt til sykehus i ambulanse. Det var over 60 personer i bussen, men alle i bussen fremstår uskadet ifølge politiet.

E39 var lenge stengt etter ulykken, og det var lang kø i begge retninger.

Begge kjøretøyene hadde behov for berging, og omkjøring ble lenge vurdert. Men politiet og Vegtrafikksentralen fant det best å rydde veien, og ikke lage omkjøringsrute.

Rett etter klokken 20.30 kunne politiet melde at et kjørefelt var åpent for trafikk. Vegtrafikksentralen melder at trafikken dirigeres manuelt forbi ulykkesstedet.

Kan ikke si noe om årsak

Det er for tidlig for politiet å si noe om årsak til ulykken.

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på det. Det er snakk om en «front mot front»-ulykke, og at ett av kjøretøyene har kryssa midten, uten at vi vet hvem.