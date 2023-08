Frisørkjede har brutt loven i sju år - tar ikke imot kontanter

– Vi har drevet kontantfritt i sju år og har ingen planer om å starte med kontanter. Kundene våre etterspør det ikke, sier daglig leder i Cutters AS, Kristian Solheim.

Selskapet er et av stadig flere som ikke vil ha sedlene og myntene dine i sin butikk.

Tross at lovverket sier at det er ulovlig å nekte.

Cutters-topp står på sitt

Vi skal tilbake til desember 2019. Da fikk frisørkjeden Cutters AS brev fra Forbrukertilsynet om at de måtte ta imot kontanter fra sine kunder, og ikke bare kortbetaling.

– Fremtidens betalingssystem er heldigitalt. Cutters er bare en av mange aktører som kun aksepterer betaling med kort eller mobil, sier Solheim.

Cutters AS avviste pålegget fra tilsynet og fortsatte å klippe hår i sine 130 salonger over hele landet.

For å minne om lovverket: En forbruker har rett til å betale med kontanter. Dette står i Finansavtaleloven fra 1999 i § 38.

– Å påby kontanter vil være å pålegge næringslivet unødvendig byråkrati. Konsekvensene er økte priser. Det er kundene som blir skadelidende, sier Solheim.

Forbrukertilsynet mener at Cutters AS bryter loven.

Du må betale via en slik skjerm når du kommer til en Cutters-salong. Kjeden vil ikke ha kontantene dine. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Har Cutters på blokka

Saken mot Cutters har blitt liggende på blokka hos Forbrukertilsynet i fire år.

Mye av årsaken er at tilsynet ikke prioriterer å gi bøter.

– Når var sist gang at noen fikk sanksjoner mot seg?

– Vi har ikke ilagt økonomiske sanksjoner for brudd på denne bestemmelsen, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

– Har dere gitt opp Cutters AS?

– Vi ønsker en avklaring av regelverket som er på høring. Men vi kan komme tilbake til saken, sier Rønningen.

Trond Rønningen i Forbrukertilsynet sier at de kan komme tilbake til saken der Cutters AS ble pålagt å ta imot kontanter fra sine kunder. Foto: DAG JENSSEN / Forbrukertilsynet

Steder som nekter kontanter

Etter at NRK skrev om restauranter og utesteder som ikke vil ta imot kontantbetaling, fikk vi flere tips om andre steder som heller ikke tillater kontantbetaling.

NRK har kontaktet noen av disse stedene og bedt om en oppklaring.

Mange tipset om ulike etater i Statens vegvesen.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, og vi tillater både kort og kontantbetaling, forsikrer seksjonssjef i vegvesenet Thorstein Trogstad.

Vygruppen AS gikk igjen som en antikontant-versting.

– Vi har ingen landsdekkende forhandlernett for bussbilletter over disk. Billetter kjøpes på nett, app eller på telefon, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

Kristiansand Dyrepark nevnes som et sted med svært begrensede muligheter for å bruke kontanter.

– Vi har sju utsalg og spisesteder som tar kontanter, men majoriteten av stedene i parken tar app, kort eller gavekort/superbånd, sier konseptutvikler Henrik Johannessen i Dyreparken.

Nytt regelverk kan rokke båten

I desember for to år siden sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et forslag om styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Her kan du lese forslaget.

Det jobbes fremdeles med oppfølging av denne høringen i departementet.

– Vi trenger en politisk diskusjon om dette, og løsningen er åpenbart at Stortinget tar ansvar og lovregulerer dette, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

Bransjeforeningen Regnskap Norge mener at de bør åpnes for kontantfritt på visse områder.

– Vi mener at myndighetene bør åpne opp for kontantfri handel på de fleste tjenester, men skjerme dagligvarehandelen, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Foretrekker du kort eller kontant, eller trenger vi begge deler?