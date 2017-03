Frikjent for hyttebrann

Det var i juli i 2014 at ei hytte på Bortelid i Åseral brant ned. To kvinner ble dømt i Kristiansand tingrett for å stå bak hyttebrannen.

Den ene kvinna, som er i 40-åra, ble dømt i tingretten til fengsel i sju måneder for å ha tent på hytta hun eier sammen med andre i sin familie, samt for andre forhold. Den andre kvinna, som er i femtiåra, ble dømt til fengsel i fem måneder etter hyttebrannen på Bortelid.

Begge ble i tingretten dømt til å betale en erstatning til forsikringsselskapet etter brannen.

Begge kvinnene anket, og saken endte i Agder lagmannsrett.

Enstemmig frikjent

Statsadvokaten ønsket at kvinna i femtiåra skulle dømmes i lagmannsretten for hyttebrannen. Men en enstemmig lagmannsrett frikjente kvinna i femtiåra for hyttebrannen og viser til at det ikke er ført bevis som rokker ved kvinnens forklaring om saken.

Hytta brant ned ved 02-tiden lørdag 19. juli og alt innbo gikk tapt. Men på grunn av skadeomfanget ble det vurdert som umulig å gjennomføre brannteknisk undersøkelse, skriver lagmannsretten.

– Stor påkjenning

Advokaten til kvinna i femtiåra sier saken har vært tøff for henne.

– Det har vært en utrolig stor påkjenning. Saken har sitt utspring fra en hendelse fra februar 2014. Det har nå gått to år og åtte måneder siden saken startet, til den fikk sin endelige avslutning nå i mars 2017, sier Nils Grønås i Advokatfirmaet Wigemyr & Co.

Hun beskriver denne tiden som en periode der livet har vært satt på vent.

– Hele hennes tilværelse har vært preget av saken og som har medført at hun ikke har kommet seg videre i livet. Sånn sett var hun svært lettet når Agder lagmannsrett avsa dom om full frifinnelse av henne, sier Grønås.

Nekter for å stå bak brannen

Lagmannsretten skriver i dommen: «Brannen ble anstiftet av kvinna i førtiåra, etter alt å dømme ved bruk av tennvæske hun hadde med seg, og som hun kjøpte ved 19-tiden dagen i forveien, fredag 18. juli».

Lagmannsretten bemerker også at kvinna i førtiåra hele tiden har benektet at hun var på Bortelid denne natten, eller at hun hadde noe med brannen å gjøre.

Kvinna i femtiåra har forklart at hun var med på tur til Bortelid og at kvinna i førtiåra skulle inn på hytta og hente et TV-apprat. Etter at de hadde kjørt et stykke fra hytta, skal kvinna i førtiåra ha sagt at hun tente på hytta, ifølge dommen.

Kvinna i førtiårene benekter at hun har vært på stedet.

Forsikret innboet i hytta dagen før brannen

Lagmannsretten skriver at kvinna i førtiåra ringte Tryg Forsikring og tegnet innboforsikring på hytta for 300.000 kroner dagen før hytta brant ned.

Agder lagmannsrett har redusert straffen for kvinna i førtiåra. Hun ble i tingretten dømt til sju måneders fengsel, mens lagmannsretten satte straffen til seks måneder, hvorav tre måneder er betinget.

Hun må også betale 25.891 kroner til en av eierne på hytta, samt erstatning på 333.000 kroner til Storebrand Forsikring.