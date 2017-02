Friidrettshåp tilbake

Friidrettshåpet Even Meinseth fra Fevik i Grimstad, vant de to 60-meterne i Sandneshallen, skriver Agderposten. Dette var Meinseths første løp siden NM innendørs i fjor. Utendørssesongen gikk i vasken på grunn av begynnende tretthetsbrudd. Under Bislett Games 2015, vant Meinseth EM-bronse i U20-klassen.