Saken oppsummert: • Elise Thrane i Kristiansand har født tre av sine fire barn hjemme uten jordmor til stede, og mener det ikke er uansvarlig.

• Det er en økende trend, spesielt i sosiale medier, der kvinner velger å føde hjemme uten helsepersonell, selv i risikofødsler.

• Jordmorforbundet NSF mener denne trenden utgjør en høy risiko for mor og barn.

• Thrane var med på å starte Facebook-gruppen "Fødsel-uassistert fødsel-Freebirth" i 2013, som nå har over 200 medlemmer.

• Norske myndigheter anbefaler ikke å føde hjemme uten jordmor, og det har vært flere tilfeller der kvinner har kommet hastende til sykehus etter komplikasjoner under hjemmefødsel.

• Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 434 barn ble født utenfor fødeinstitusjon i Norge i 2023, men det er ukjent hvor mange av disse som bevisst valgte å føde hjemme uten jordmor.

– Jeg er ikke uansvarlig fordi jeg valgte å føde hjemme. Tvert imot, sier firebarnsmor Elise Thrane.

Tre av barna hennes kom til verden uten jordmor til stede.

Her er Elise Thrane med sine tvillinger da de var babyer. Thrane oppfordrer kvinner til å bruke sykehus dersom de vil det, men selv fødte hun hjemme alene. Foto: PRIVAT

I sosiale medier sprer det nå seg det man kan kalle en ideologi der kvinner ønsker å føde hjemme.

Flere velger å motsette seg jordmors råd, og føde uten helsepersonell – selv om det er en risikofødsel.

Å føde hjemme uten jordmor anbefales ikke av norske myndigheter.

– Det vi ser er en trend som vi er bekymra for, sier jordmor Helen Marit Torvik i Helse Møre og Romsdal.

– Kvinnene har en svært ekstrem tanke om at svangerskap og fødsel er naturlig. De mener at jordmødre og leger bruker medisiner og tiltak uten at det er nødvendig, sier hun videre.

Fødte hjemme alene

Elise Thranes første barn ble født på sykehus i 2011. Det ville hun ikke gjøre igjen.

– Jeg syns igangsetting, stramme belter og jordmorbyttene på sykehuset var ubehagelig. Derfor vil jeg føde hjemme, sier hun.

Da hun ble gravid med tvillinger ville hun føde hjemme. Men siden tvilllingfødsel regnes som en risikofødsel fikk hun ikke jordmor hjem.

Da leste hun seg opp på fødsel slik at hun kunne føde alene sammen med mannen.

Elise Thrane fødte tvillinger hjemme, uten jordmor. Hun var med å starte gruppen på Facebook der kvinner som er interessert i uassistert fødsel møtes, og gir hverandre råd. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Thrane og mannen gikk i gang med fødselen, men da tvilling nummer to skulle ut stoppet fødselen opp.

– Babyen lå med beina ned. Da valgte jeg å gi henne tid til å snu seg inne i magen. Etter tre timer kom hun trygt ut. På et sykehus ville de nok tatt keisersnitt og ikke gitt det tid, sier Thrane.

– Var du ikke redd for at noe skulle gå galt?

– Det er jo aldri langt til et sykehus her. Det er viktig for meg å understreke at enhver kvinne som føler at hun har behov for sykehus, bør gå til sykehus. Det samme hadde jeg gjort hvis jeg hadde trengt det, sier hun.

Dette er risikofødsler: Et risikosvangerskap refererer til en tilstand hos den gravide eller fosteret, eller en risikofaktor hos den gravide, som krever spesiell omsorg utover det vanlige svangerskapsoppfølget. Storrøykere: Røyking under svangerskapet øker risikoen.

Misbruk av alkohol, narkotika eller medikamenter: Dette kan også føre til risikosvangerskap.

Sykdommer: Epilepsi, diabetes og inflammatoriske ledd- og bindevevssykdommer kan være risikofaktorer.

Tidligere alvorlige risikosvangerskap eller risikofødsler: Kvinner som har opplevd dette tidligere, regnes som nye risikosvangerskap.

Tvillinger eller flerlinger: Flere fostre gir økt risiko.

Svangerskapsdiabetes, veksthemming hos fosteret, reduserte fosterbevegelser, svangerskapsforgiftning, immunisering, blødninger i svangerskapet, for lite fostervann, fare for prematur fødsel. Kilde: Babyverden.no

Økende medlemstall

Fødselstrenden «freebirth», eller uassistert fødsel på norsk, sprer seg i sosiale medier.

På Instagram har emneknaggen freebirth og naturalbirth henholdsvis 104.ooo og 640.000 innlegg.

Elise Thrane var med og startet fødselsgruppen Fødsel-uassistert fødsel-Freebirth på Facebook i 2013.

– Jeg synes det er en god utvikling at kvinner tar eierskap til sin egen kropp og fødsel. Vi må våge å tillate kvinner å velge den fødselen de selv ønsker, sier Thrane.

Siden oppstarten har medlemstallene økt fra 4–5 til over 200 medlemmer.

– Mange har traumatiske opplevelser fra sykehusfødsel, og gruppen er et sted for å dele erfaringer, sier Hannah Siguraas.

Hun var med og startet gruppen sammen med Thrane.

Ny ideologi

Tall fra folkehelseinstituttet viser at det ble født 434 barn utenfor fødeinstitusjon i Norge i 2023. Noen av disse føder ufrivillig under transport til sykehus, mens andre velger å føde hjemme uten jordmorhjelp.

Men akkurat hvor mange som bevisst velger å føde hjemme uten jordmor, finnes det ikke tall på.

Ellen Blix er professor i jordmorfaget ved OsloMet. Hun ønsker en fødselsdebatt velkommen.

Professor ved OsloMet, Ellen Blix, har vært jordmor i flere tiår. Hun ser en endring:

– Frifødsler har forekommet all den tid jeg har vært jordmor, men det er nytt at det er en ideologi omkring det.

Hvorfor velger noen kvinner å føde hjemme uten jordmor? I 2020 intervjuet jordmødre tilknyttet OsloMet 12 kvinner som valgte å føde uten autorisert jordmor. Dette kom fram: Flere av kvinnene sa at de gjerne ville hatt med en jordmor under fødselen, men det lå ikke til rette for dem

Noen hadde uassistert fødsel, det vil si fødsel uten helsepersonell, som reserveløsning dersom hjemmejordmor ikke skulle rekke å komme i tide.

Det var også noen av kvinnene som absolutt ikke ville ha med en jordmor under fødselen.

Flere av kvinnene hadde født på sykehus før, og hadde hatt negative opplevelser, som at de ikke fikk nok informasjon og helsepersonell som snakket over hodet på dem.

Kvinnene i studien så på fødselen som en naturlig prosess, og de stolte på sin egen evne til å føde Kilde: Hvorfor velger noen kvinner å føde hjemme uten jordmor?

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt dersom mange kvinner velger bort all svangerskaps- og fødselsomsorg, og jeg ville ikke anbefalt noen å gjøre det. De har derimot ikke lov å nekte medisinsk hjelp til barnet sitt, sier Ellen Blix.

– Vi jordmødre har kjempet for hjemmefødsler med jordmor i offentlig regi, og dersom det går galt er vi i beredskap, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: PRIVAT

Hanne Charlotte Scjelderup i Jordmorforbundet NSF understreker at det er viktig at helsepersonell fanger opp kvinner som har hatt traumatiske opplevelser og kvier seg for kontakt med helsevesenet.

– Vi vil innstendig oppfordre gravide til å ta kontakt med oss på helsestasjonen for å få rett informasjon og planlegge en fødsel under trygge forhold sammen med jordmor.

Frykter for liv og helse

Jordmor Helen Marit Torvik forteller at det har vært flere konkrete hendelser der kvinner har kommet i all hast til sykehus i Møre og Romsdal, fordi noe har gått galt i en hjemmefødsel.

– Selv da hender det at vi ikke får lov til å sjekke hjerterytme til barnet, eller gjøre vaginalundersøkelser fordi de vil ha minst mulig innblanding fra jordmor, sier hun.

Jordmor Helen Marit Torvik i Helse Møre og Romsdal på jobb på sykehuset. Hun har startet en konto på Snapchat for å være faktakilde til gravide i sosiale medier. Foto: PRIVAT

Hun sier at mange kvinner de kommer i kontakt med vil føde hjemme fordi de har lest at det er bra i sosiale medier.

– Dette kan jo potensielt ta liv, hvis en gravid tenker at det er best for meg å ikke ha en god undersøkelse, eller at det er best for meg å føde uten hjelp fra jordmor, sier Torvik.

For Elise Thrane kjentes fødselen trygg selv om tvillingjenta ble liggende feil vei.

– Vi fødte koselige hjemmeomgivelser hvor tvillingene fikk den tiden de trengte til å komme ut, uten mas fra helsepersonell, sier hun.

Hun understreker at kvinner som ikke føle seg trygge bør kontakte sykehus.

Takker jordmor

I Mandal bor mamma-influenser Birgithe Skrøvje. Hun er gravid med sitt femte barn.

Hun kjente seg alene etter fødselen og at hun ikke ble lyttet til.

– Jeg ble sendt hjem med brystbetennelse og klarte ikke amme. Jeg følte meg helt alene, sier Skrøvje.

Birgithe Skrøvje og familien foran huset i Mandal. Snart kommer femte barnet, som skal fødes på sykehuset i nærheten. Foto: PRIVAT

Hun skjønner at mange er skeptiske til helsevesenet.

– Men, jeg syns det er veldig skummelt at man velger å kun stole på seg selv, sier hun.

Hun hadde svangerskapsforgiftning da hun skulle føde sine tvillinger, og opplevde at det ble kritisk. Hun fryktet at det kunne gå galt uten hjelp fra helsevesenet.

– Jordmor og leger var helt fantastiske, skryter hun.