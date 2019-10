Hendelsen skjedde på Vikeland i Vennesla rundt klokka 22.00 mandag kveld.

– Jeg hadde vært på besøk hos en kamerat og var på vei hjem til leiligheten i Vennesla. Jeg ble kjørende litt til i området, før jeg merket at det kom en bil i stor fart bak meg, sier Frederick Pettersen til NRK.

16-åringen forteller at i løpet av det neste minuttet, forsøke bilen aktivt å presse mopedisten ut av veibanen. Til slutt lyktes den.

– Dersom jeg bremset, bremset bilen. Svingte jeg, svingte bilen etter. Til slutt havnet jeg over en dump i grøfta og fikk mopeden oppå meg, sier han.

Bilen forsvant videre som ingenting hadde skjedd, ifølge Frederick.

Rød Volvo

Den bilinteresserte 16-åringen fikk likevel et godt signalement.

– Jeg tror ikke den hadde skilter på, og bilen var full av rust og bulker, sier han om bilen han mener var en rød Volvo 940.

Etter å ha satt seg på mopeden igjen, kjørte Pettersen til en butikk hvor ei venninne jobber. Hun ringte deretter moren som jobber i ambulansen.

16-åringen hadde ikke merket noe særlig til smertene i selve ulykken, men fremme hos venninnen kjente han noe var galt.

Frederick er sendt hjem fra sykehuset med tre brudd i ryggen etter hendelsen mandag kveld. Foto: ANDERS MJAALAND / NRK

– Det er jo alle foreldres skrekk

Etter å blitt fraktet til Sørlandet sykehus i Kristiansand, ble det konstatert tre brudd i ryggen.

16-åringens mor, Elisabeth Hop, sier hun gikk inn i nødmodus da telefonen kom om at sønnen hadde vært involvert i en ulykke mandag kveld.

– Det var en kamerat av ham som ringte meg, og da var Frederick allerede kjørt til sykehuset.

Hun satte seg inn i bilen og kjørte de syv milene det er fra hjemmet til sykehuset til Kristiansand.

De blir et irritasjonsmoment for mange og et lett offer på veien. Elisabeth Hop

– Det er jo alle foreldres skrekk dette når de har et barn som tar mopedlappen. Mange er klar over at de da blir et irritasjonsmoment for mange og et lett offer på veien, sier hun.

– Jeg synes det er fryktelig at noen kan gjøre noe slikt mot en gutt på 16 år. Ut i fra det han har forklart, er dette gjort kun for å skremme og være stygg. Det er tydelig at dette er gjort av noen som ikke har tenkt over konsekvensene av sine egne handlinger.

Moren er sjeleglad for at det ikke endte på en verre måte.

– Han ble tatt godt vare på da han kom til sykehuset, og ikke minst av vennene som hjalp til etter det hadde skjedd, avslutter hun.

Det var denne mopeden som ble presset ut av veien i Vennesla. Foto: Privat

Glad det ikke gikk verre

Tirsdag fikk Frederick reise hjem til leiligheten sin, før en ny kontroll på sykehuset venter om to uker. Han er oppegående og tilsynelatende pigg.

– Jeg er glad det ikke ble større skader med tanke på jobb i fremtiden blant annet, sier gutten som studerer til å bli lastebilmekaniker.

Nå håper han den skyldige melder seg. Uansett har han tro på at enten bilmiljøet i distriktet, eller politiet, vil finne ut hvem som står bak.

– Jeg har allerede bekjente i bilmiljøet som ser etter den aktuelle bilen, avslutter han.

Politiet ser alvorlig på saken, og har gått ut med etterlysning av bilen.