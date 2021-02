Fra sommerparadis til vinterparadis

– Det er helt fantastisk at vi kan bruke stranda til å gå på ski. Det er helt unikt, og jeg tror det blir lenge til neste gang, sier Øyvind Salte.

Han er på skitur på den idylliske Borestranda på Jæren i Rogaland.

Da det først ble mulig å gå på ski der, kunne han ikke la muligheten gå fra seg.

Et høytrykk over Norskehavet har gjort at det nå er snø på steder som vanligvis blir benyttet av badegjester og turgåere.

9,5 kilometer skiløype i Mandal

I Norges sørligste by, Mandal i Agder, er det til og med kjørt opp ei 9,5 kilometer lang skiløype langs stranda.

– Når vi først får snø i nærområdet, må vi hive oss rundt slik at barn og voksne får gå på ski her også, sier Svein Høkaas.

Han har kjørt skispor på eget initiativ der før, men det er flere år mellom hver gang. Sporene har en tendens til å forsvinne ganske raskt.

Mange har tatt skiene fatt etter at det har blitt kjørt opp skiløype langs stranda i Mandal. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Fare for sand i klisteret

Selv om snøen har blitt liggende uvanlig lenge på strendene, er det noen utfordringer med føret.

Man bør kanskje ikke bruke de nyeste og dyreste skiene man har.

– Noen plasser er løypa veldig bra, men andre steder er den dårlig. Det er fare for å få sand i smurningen, sier Høkaas om løypa i Mandal.

– Det er litt vanskelig å gå noen steder, sier Tina Lode Strand, som for første gang har tatt skiene fatt på stranda på Jæren.

Hun er likevel veldig fornøyd med en skitur med bølgeskvulp og sol i bakgrunnen.

– Det var friskt, men herlig, sier hun.

Tina Lode Strand bruker Borestranda mye både sommer og høst, men har aldri gått på ski der før. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Takknemlige skigåere

For innbyggerne i Mandal, er ei oppkjørt skiløype nær sjøen å betrakte som luksus.

De siste dagene har mange brukt løypa, og noen er veldig takknemlige for jobben som er gjort.

Når skigåer Turid Pedersen tilfeldigvis møter løypekjører Høkaas, kommer rosen.

– Jeg hadde planer om å sende deg en melding for å takke. Du skulle fått en presang. Tusen hjertelig takk!

Nå kan hun gå på ski helt hjem. Det kan hun trolig også fortsette med i dagene framover.

Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdahl, er vi inne i en kuldeperiode, som kommer til å vare en stund.