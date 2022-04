– Det følger selvsagt av sakens alvor at det vil kunne bli påstand om streng straff, sier politiadvokat Henrik Hegdahl.

Tirsdag startet rettssaken i Agder tingrett hvor treneren står tiltalt for seksuell omgang og seksuelle handlinger mot ni barn i Lyngdal.

Den tiltalte skal ha vært trener for seks av de ni.

Han skal ha fått kontakt med de fleste av dem som følge av at han fikk jobb som trener for et guttelag i klubben.

Overgrep på trening og garderober

Han skal ha forgrepet seg både fysisk og over nett.

Flere av tilfellene gjelder bilder og videoer som tiltalte skal ha både sendt og mottatt på Snapchat.

De alvorligste forholdene gjelder fysiske overgrep mot to barn.

Aktor fortalte i rettens første dag om at det over tid skal ha skjedd flere fysiske overgrep. De fleste skal ha skjedd på treningsfeltet og i garderober.

Den tiltalte skal også ha fått flere av barna til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, sier forsvarer Olav Sylte.

– Det er tøft for tiltalte å få opplest tiltalen. Han nekter straffskyld. Han skal gi sin versjon senere, sier forsvarer Olav Sylte.

Lukka dører

Høsten 2020 ble Lyngdal rystet da det kom frem at en trener var sikta for overgrep mot flere gutter han trente.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden fra 2018 til 2020. Alle ofrene var da mellom 14 og 16 år gamle.

I etterkant er tiltalen utvida til å gjelde til sammen ni barn.

Retten har beslutta at saken skal gå for lukka dører. Pressen får være til stede.

Barnas bistandsadvokater vil ikke uttale seg i saken. De vil ha minst mulig publisitet rundt saken.

– Utnytta sin stilling

Ifølge tiltalen har tiltalte utnytta sin stilling som trener til å skaffe seg seksuell omgang.

Avhør med et av barna ble spilt av i retten. Der fortalte barnet om at treneren ofte ba om å få seksuelle bilder eller video over Snapchat.

Barnet fortalte videre at det kunne få konsekvenser på trening neste dag dersom man ikke ville sende bilder tilbake.

Aktor Henrik Bjugan Hegdal sier dette er en svært alvorlig sak.

– Vi ser svært alvorlig på saker hvor noen utnytter sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Det er blant de prioriterte sakene i politiet, sier Hegdahl.

Mannen risikerer flere år i fengsel.

Det kan også bli lagt ned påstand om å nekte tiltalte å inneha stilling, verv og utøvelse av annen virksomhet som er rettet mot barn.

By med små forhold

Mannen ble pågrepet og satt i varetekt 20. august 2020, men ble løslatt etter fire måneder.

Politiet ba ikke om forlengelse siden de mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.

Lyngdal IL ba heller ikke politiet om å forlenge oppholdsforbudet på stadion. Det har klubben fått kritikk for.

Lenge visste ikke klubben hvilke barn som var involvert. Familiene har ønsket dette, i en by med små forhold.

Lyngdal er en kommune med drøyt 10.000 innbyggere. Idrettslaget har rundt 1000 medlemmer.

Det er satt av 14 dager til saken ved Agder tingrett i Farsund.