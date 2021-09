– Det er veldig rart at ikke idrettslaget selv sørger for at der er et oppholdsforbud. Her er det viktig hvilke signaler som sendes ut.

Det sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse. Hun jobber for overgrepsutsatte barns rettigheter.

Mannen er sikta for å ha misbrukt sin stilling, og for å ha begått seksuelle overgrep mot guttene han trente.

Han nektet skyld, og krevde seg løslatt.

I januar slapp han ut, etter fire måneder i varetekt.

– Politiet ba om et oppholdsforbud på stadion da han ble løslatt, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl.

Men dette gikk ut i juli.

Austegard reagerer på at ikke det har blitt forlenga. Hun mener ofrene kan oppleve det utrygt, og at de ikke blir tatt på alvor.

– Jeg synes det er underlig og bekymringsfullt.

Ada Sofie Austegard mener Lyngdal IL skulle bedt om forlenget oppholdsforbud for å trygge ofrene. Foto: Christina Cantero / NRK

Ikke bedt om forbud

Lyngdal ble rysta da politiet pågrep og fengsla den unge fotballtreneren for ett år siden.

Han er sikta for seksuelle overgrep mot åtte gutter som var i alderen 14-16 år.

NRK forklarer Overgrepssaken i Lyngdal Bla videre Pågrepet I august 2020 ble en fotballtrener i 20-årene pågrepet og siktet for overgrep.

Han ble siktet for seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppen 14-16 år.

Overgrepene skal ha skjedd på klubbhuset og skal ha foregått over en lengre periode. Erkjenner ikke straffskyld Mannen har i avhørt ikke erkjent straffskyld.

Politiet har gjort en rekke elektroniske beslag i saken Blir satt fri I januar ble det kjent at fotballtreneren blir satt fri fra varetekt. Minst åtte gutter Fotballtreneren er siktet for overgrep mot minst åtte gutter.

Han skal ha forgrepet seg både fysisk og over nett mot spillerne.

Etterforskningen pågår fortsatt.

Etterforskningen ble nylig ferdig. Statsadvokaten skal avgjøre om treneren blir tiltalt.

Men det kan ta lang tid før en eventuell rettssak.

– Lyngdal IL har ikke bedt politiet om å forlenge oppholdsforbudet. Vi har heller ikke funnet grunnlag for på egenhånd å forlenge forbudet, sier Hegdahl.

Fremdeles vet ikke idrettslaget hvilke gutter det gjelder. Familiene har ønsket dette, i en by med små forhold.

– Det å forby noen å oppholde seg på offentlige samlingssteder, er et av de mest inngripende tiltak staten kan gjøre, sier Hegdahl.

– Det er noe som kun gjøres når det er holdepunkter for at nye lovbrudd vil skje.

Politiet mener overgrepene har pågått over en lengre periode. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Kontaktforbud

Da treneren ble løslatt, ba politiet om besøks- og kontaktforbud overfor de fornærmede.

Dette gjelder fremdeles.

Klubben fikk samtidig beskjed om at de kunne begjære et oppholdsforbud på stadion.

Det så de ikke noe poeng i.

De mente treneren neppe ville dukke opp. Og at de i tilfelle hadde en slags beredskap.

Politiet ba da selv om et oppholdsforbud. Hegdahl begrunnet det slik:

– Det er av hensyn til ofrene i saken og for å forebygge nye overgrep.

Lyngdal er en kommune med drøyt 10.000 innbyggere. Idrettslaget har rundt 1000 medlemmer. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Visste ingenting

NRK har kontakta idrettslaget for å høre hvorfor ikke de har bedt om oppholdsforbud denne gangen heller.

Daglig leder Roger Abusland visste ikke at det hadde utløpt:

– Nå ble jeg litt overraska. Jeg trodde det gjaldt fortsatt. Vi har ikke fått noe beskjed.

Han var ikke kjent med hvor lenge forbudet varte.

Mener du politiet burde opplyst om at dette har gått ut?

– Uavhengig av et forbud, ville vi gitt politiet beskjed om han dukka opp her. Ingen har sett han her siden saken ble kjent.

NRK har ikke fått svar fra politiet på spørsmålet om hvem som har ansvar for at idrettslaget er informert.

Vil dere foreta dere noe nå?

– Det blir en intern diskusjon i klubben, sier Abusland.

Mener han ikke vil dukke opp

Trenerens forsvarer, Olav Sylte, sier siktede fremdeles nekter for å ha begått overgrep. Men at han likevel ikke kommer til å oppsøke stadion:

– Det er derfor ikke behov for noe forbud.

Men Ada Sofie Austegard er uenig:

– Så lenge ikke klubben vet hvem guttene er, bør de iallefall be om oppholdsforbud.

NRK har snakket med bistandsadvokatene til de fornærmede. De ønsker ikke å kommentere saken nå.