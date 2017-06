Forventer litt flere arbeidsledige

NAV forventer at arbeidsledigheten i Agder-fylkene vil øke litt i tiden som kommer. Det sier avdelingsdirektør Per Lund. – Økningen vil normalt vedvare til over sommeren, sier Lund. Denne uken kom ledighetstallene som viste en nedgang i arbeidsledigheten i mai.