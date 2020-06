– Med en fireåring i bilen er ikke ladepausene det jeg gleder meg mest til. Men så lenge vi kjøper is, går det greit, sier Mette Barsøe.

Hun og familien er på vei til hytta, men måtte stoppe for å lade på Kjerlingland i Lillesand. Dette er en av de største ladestasjonene på Agder.

Her fikk sønnen Jonathan og nevøen Even is, mens bilen ladet opp i sommervarmen.

Faren for at det blir mye kø-is og vente-pølser i elbilkøer den neste måneden er til stede. Mange har droppet utenlandsferien på grunn av korona og blir i Norge.

Anders Padøy er på tur med døtrene Thea og Emilia. Han har allerede opplevd å stå i lade-kø langs E18 i sommer. – Det blir mye ekstra tid som går bort, sier han. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Trenger kraftig satsing

Norsk elbilforening er spente på hvordan ladekapasiteten blir i sommer.

– Denne sommeren kommer til å bli en stresstest av hurtigladenettverket. Enkelte ladepunkt vil nok oppleve kø, sier Unni Berge kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

En undersøkelse de har gjort viser at nesten halvparten av norske elbilister, 48 prosent, planlegger elbilferie.

Bare i år har antallet elbiler økt med 56.000 i Norge. Samtidig har det kommet til 800 nye hurtigladere. Det viser tall fra ladebilstasjonsdatabsen NOBIL og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Det går i riktig retning, men det trengs kraftig satsing i årene som kommer. For elbilsalget kommer til å øke kraftig, sier Berge.

I dag er det 113 biler per hurtiglader i Norge.

Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, tror enkelte ladepunkt vil oppleve kø i sommer.

Lad til 80 prosent

Leder i Agder elbilforening, Audun Flateland, er enig med Berge i at sommeren vil bli en stresstest for elbileiere.

Han forventer tendenser til ladekø når fellesferien starter om en drøy uke. Da legger mange turen til Sørlandet.

– Ved kysten kan det bli litt venting på ladestasjoner. I alle fall der det bare er én eller to stasjoner, sier han og peker spesielt på byene Kristiansand, Arendal og Mandal.

Flateland råder elbileiere til å lade bilen til 80 prosent, ikke 100. Dette vil lønne seg både økonomisk og tidsmessig.

– Å lade fra 80 til 100 prosent tar veldig lang tid og du oppholder deg på ladeplassen lenger enn nødvendig. Nøyer folk seg med å lade til 80, blir det mindre kø, tipser Flateland.