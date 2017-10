Fortsatt strømløst i Tvedestrand

Det legges i kveld ut sandsekker for å demme opp for vann rundt en trafostasjon som er koblet ut i Tvedestrand sentrum. Ifølge Agder Energis nettside er målet å koble på aggregat, slik at alle får strømmen tilbake i Tvedestrand i løpet av kvelden.