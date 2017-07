Fortsatt savnet av politiet

Politiet leter fortsatt etter to menn som skal ha hoppet til sjøs fra en havarert båt ved Ternevig båthavn, Kristiansand. De opplyser at mannen som ble igjen i båten mener de skal være i land. Operasjonsleder Geir Andersen sier til NRK at de tar imot tips i saken.