Fortsatt nynorsk på Tonstad skule

Ved den rådgivende folkeavstemningen i Sirdal stemte 333 ja til å beholde nynorsk som målform ved Tonstad skule. 156 stemte for bokmål. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom er glad for at resultatet ble så klart, og regner med at kommunestyret følger rådet.