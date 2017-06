Forsvarer til dobbeltdrapstiltalt: – Det er barnets beste som inntrer

– Jeg mener drapet på Jakob Hassan ikke var planlagt, og skal ikke virke skjerpende, sa forsvarer for den drapstiltalte 16-åringen, Svein Kjetil Stallemo i sin prosedyre.

Han la onsdag ned påstand om at gutten dømmes på mildeste måte, og mener åtte og et halvt års fengsel er passende. Barn under 18 år kan maksimalt dømmes til ubetinget fengsel i 15 år.

– I tillegg mener jeg tiltalte frifinnes fra erstatningskravene på inntil halvannen million kroner.

Forsvareren mener drapet på Jakob Hassan (14) ikke var planlagt, og at drapet på Tone Ilebekk ikke ble begått for å skjule en forbrytelse. Men Stallemo sier han også er i tvil på punktet som gjelder kvinnen. Foto: Privat

Stallemo mener hvert av drapene isolert sett vil kunne gi en dom på 13-14 års fengsel, men at dette må reduseres tatt i betraktning alder og at gutten har tilstått.

– Han berøves friheten fra han er 15 år, til han er 23-24 år. Det er en ekstrem følbar reaksjon, prosederte Stallemo.

Forstår de etterlatte

Tone Ilebekks mann og to sønner er skuffa over at ikke det blir lagt ned påstand om hverken strengeste straff eller forvaring for den 16 år gamle tiltalte. Foto: Lars Eie / NRK

Mannen til Tone Ilebekk smilte oppgitt da forsvarer la ned påstanden.

– Det er fullt forståelig at de etterlatte ønsker strengest mulig straff, men likevel skal vårt straffesystem ta hensyn til den preventive delen, fortsatte Stallemo.

Han minner om at gjengjeldelse er ikke et prinsipp i vestlig lovgivning.

Heller ikke aktor Jan Tallaksen mener vilkårene for overlegg er oppfylt. Han la ned påstand om ti års ubetinget fengsel.

Mener drapet på Jakob ikke var overlagt

– Det å ha lefla med tanker om drap, gjør ikke at dette drapet er begått med overlegg, sier Stallemo.

Forsvarer mener tiltalte hadde reelle drapstanker i skolegården på Wilds Minne, og har tidligere hatt tanker om å true og skade Hassan.

– Men det var først da tiltalte kom på skolen, at han fikk greie på at Hassan ikke var i Danmark, slik han trodde.

Stallemo synes det er vanskelig å skulle si om drapet på Tone Ilebekk var for å skjule en forbrytelse. Dette vil i så fall gi en strengere straff.

– Hvor nedkjølt var egentlig dette hodet?

Kripos-analytiker Cato Meijer sa under rettssaken at tiltalte har forsøkt å unnlate å etterlate seg tekniske bevis i forkant av drapet, og at han har hatt et «kaldt hode».

– Det var Jakob som først sa at han skulle til Lund. At han ikke brukte busskortet, kan tolkes slik at han ikke ville etterlate seg spor. Jeg mener vi må tro på guttens forklaring om at han egentlig ikke ville være med, og at Hassan spurte sjåføren om tiltalte kunne sitte på gratis.

Stallemo fortsatte med å stille spørsmål om hvor nedkjølt hodet kunne være, når tiltalte like etter drapet ringer kameraten fra drapsstedet.

Vil frata tiltalte for erstatningskrav

Det er barns beste som inntrer. Han har ingen inntekt, og skal gå på skole. Et krav på over én million, vil være flere millioner når

Det er ikke grunnlag for å kreve erstatning av tiltalte, og at det offentlige må ta kravet. Dette er bistandsadvokat Tove Karlsenn Westbye uenig i:

– Det er viktig for de etterlatte at gjerningsmannen får kjenne på det han har gjort.

Dom i saken kommer i slutten av neste uke, opplyste tingrettsdommer Ben Fegran før retten ble hevet.

Han spurte tiltalte til slutt om det var noe han ville føye til:

– Nei.