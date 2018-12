– Lydopplevelsen med vinyl henger mye sammen med det fysiske. Det å kunne sette seg ned å ta musikken hakket mer seriøst enn å trykke på Spotify-knappen, gjør totalopplevelsen mer hellig for mange, sier medeier Arne Kjelsrud Mathisen.

Grimstad-mannen er selv musiker og produsent, og er nå med på den nyoppstartede vinylfabrikken i Egersund.

Det er Norges første vinyltrykkeri i drift på 30 år.

– Mange band og artister ønsker å gi ut fysisk musikk, og nå som CD-en er begynt å bli faset ut har vinylen fått en oppsving, sier Mathisen og legger til:

– Det var en såpass spennende utvikling og førte til at vi ønsket å sette i gang med dette.

Tidligere har norske artister som ønsket å gi ut musikk på vinyl måtte gjøre det gjennom fabrikker i Tyskland og Øst-Europa. Nå finnes det et norsk alternativ.

IMPORTERT: Vinylpressa på fabrikken i Egersund er importert fra Canada. Foto: Mads Nielsen / NRK

Realiserte drømmen

Sammen med Frode Strømstad (også kjent som frontfigur i «I Was A King»), har duoen skaffet seg fabrikklokaler, og fått levert vinylpresse fra Canada. Nå er de i gang for fullt med vinyltrykkingen.

– Det finnes ikke andre som gjør dette i Norge – og jeg har alltid savnet det, sier Strømstad.

Flere ganger har han tenkt «hva om det fantes?».

– Da skulle jeg gitt ut veldig mye mer vinyl, sier han.

Nå er drømmen realisert.

– Det har vært litt svinn i starten, men det er blitt bedre nå som vi er skikkelig i gang, sier Strømstad og ser på en stabel med vinylplater som er deformerte etter trykking.

Vinyl har passert CD-en

I år er det 70 år siden LP-en kom, samtidig er første gang i nyere tid at International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) i Norge registrerer at vinylsalget er forbi CD-salget.

– Mange liker rett og slett vinyl. Det er fremdeles et nisjeprodukt, men det er et produkt både artister og publikum omfavner, sier Marte Thorsby, managing director i IFPI Norge.

CD-salget første halvår i 2018 sank med 34 % sammenlignet med første halvår i fjor. For vinylsalget var det en liten oppgang, etter flere år med allerede stor vekst, ifølge ifpi.no. Strømmetjenestene nærmer seg nå en markedsandel på nærmere 90 % av den solgte musikken.

Topp 10 solgte vinyl i Norge Ekspandér faktaboks The Dogs - The Grief Manual Hjerteslag - Vannmann86 Neil Young+The Promise of the Real - The Visitor Skambankt - Horisonten brenner Cezinando - Noen ganger og andre Ghost - Ceremony and Devotion - Live Led Zeppelin - Led Zeppelin IV Beth Hart and Joe Bonamassa - Black Coffee Led Zeppelin - Led Zeppelin Ola Kvernberg - Steamdome *per oktober 2018

En miks av nytt og gammelt

– Det som er fascinerende når man ser topplistene på vinylsalget er at det finnes en blanding av nye norske artister, samt gamle legendariske band, sier Thorsby.

– Med andre ord ser de helt annerledes ut enn de andre topplistene, legger hun til.

Thorsby ser ingen grunn til at vinylen-bølgen skal dabbe av etter hvert, ettersom det har gått fra å være en urban nisjegreie, til noe for flere sjangre og målgrupper.

– Vinylens oppgang viser at mange fremdeles ønsker en LP med cover og alt som følger med. En perfekt personlig julegave å gi bort til absolutt alle, avslutter hun.