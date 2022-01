Første kveld med åpne kraner: – Folk kom tidlig i dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er helt nydelig. Alle vet at ølen smaker best ute, sier Sander Emil Ospevoll (19).

Guttegjengen i Lillesand fylte 18 år under koronapandemien, og har bare rukket et par turer på byen mellom nedstengingene.

I Ålesund møttes brødrene Runar og Hans Kristen Paulsen for en pils på vei hjem fra jobb.

– Nå trenger vi å samles litt. I en bar for eksempel, sier Hans Kristen.

Brødrene Runar og Hans Kristen Paulsen nyter en pils i Ålesund. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Skal ikke gå tom

– Jeg har aldri fått så mye likes før som da jeg publiserte at vi kunne skjenke igjen, sier daglig leder Iman Madanium ved utestedet Sjøbua i Lillesand.

Han sier de har forberedt seg godt.

– Øl og brennevin skal vi ikke gå tom for.

På Fiskekompaniet i Tromsø har dørene vært åpne under hele pandemien. Fredag kveld er det ekstra god stemning rundt bordene. For nå kan restaurantsjef Martin Blomkvist endelig servere vin til maten.

– Det gir en ekstra god helgefølelse. Det merker man på desibelen i restauranten generelt, og det betyr mye for selve mat- og vinopplevelsen.

For Tromsø-restauranten utgjør alkoholsalget 40 prosent av omsetningen.

– Endelig kan vi drive butikk igjen, sier restaurantsjefen.

Bjørn Riseng og hans følge kom til Tromsø fredag ettermiddag. Nå sitter de rundt et bord og venter på maten de har bestilt. Riseng håper denne skjenkestoppen var den siste.

– Jeg håper det er åpnet for godt, og nå gleder vi oss til et bedre fiskemåltid her i Nordens Paris.

Restaurantsjef Martin Blomkvist kan endelig drive butikk igjen. Foto: Marita Andersen / NRK

– Folk kom tidlig i dag

På baren Folk og Røvere i Bergen sentrum er det stinn brakke fredag kveld.

– Det er helt fantastisk å få være ute sammen med folk. Det er utrolig godt for både hjertet og sinn, sier Jim Olsen.

Daglig leder Kristian Standal kaller den siste måneden for tung.

– Vi er litt nervøse, for vi har lært at vi aldri kan stole på det som skal skje. Nå har vi åpent. Så tar vi det derfra.

Siden kranene stenger klokken 23, ble lokalet fylt opp tidligere enn vanlig.

– Folk kom tidlig i dag, fordi jeg tror de har innstilt seg på de må tidligere hjem enn vanlig. Jeg tror det skal gå fint, dette.

KOM TIDLIG Daglig leder Kristoffer Standal i Folk og Røvere i Bergen forteller at folk kom tidlig til baren i dag. Foto: Andrea Krüger / NRK Hordaland

– Håper gjestene stiller opp

På puben Kings Corner i Steinkjer er daglig leder Bente Merete Kvam Utheim glad for å være tilbake på jobb.

– Jeg håper virkelig at gjestene våre stiller opp for oss igjen, sånn som de gjorde etter forrige nedstengning. Jeg håper de kommer ut litt tidligere i kveld sånn at vi får betalt husleia.

Skjenkestoppen har vart siden 13. desember. Og selv om kranene nå åpner, er koronasmitten ventet å stige.

– Framover vil smitten eller alt å dømme øke raskt. FHI er veldig tydelig: Smittetoppen ligger foran oss, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens pressekonferanse.

Han sier jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes av for mange pasienter og høyt sykefravær.

Sander Emil Ospevoll og resten av gjengen koser seg på byen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Dette er hovedpunktene i tiltakene:

Skjenking frem til klokken 23.00

Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skoler, kommunene må gjøre egne vurderinger.

Opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager.

Maks 200 personer på innendørs offentlige arrangementer med henviste sitteplasser.

Legger blant annet om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad. Dette gjelder i hovedsak øvrige nærkontakter.

Fortsatt hjemmekontor.

