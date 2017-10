Først kom flammene, så kom flommen

Selskapslokalene på Vikeland i Vennesla er blant de mest populære på Sørlandet. Nå må de historiske byggene fra 1840-tallet restaureres.

Løa ble totalskadd under en påsatt brann tidligere i år, mens Hovedgården fikk alvorlige vannskader under flommen.

Les mer: To siktet etter brannen på Vigeland hovedgård

Hovedgården ligger idyllisk til, med utsikt og nærheten til elven Otra. Området er omringet av bjørketrær som ble svært våte under flommen. Foto: Marita Holberg

Omfattende vannskader

Det er Norsk Hydro som eier Vigeland bruk, som igjen har ansvaret for Vigeland Hovedgård.

Informasjonssjef i Norsk Hydro, Øyvind Breivik, sier de ikke har hatt takstmann eller saneringsfirma på befaring enda, men at bygget fikk alvorlige skader under flommen:

– Foreløpig er det konstatert omfattende vannskader på et kjøkken og på møbler i kjelleren. I tillegg er varmekablene i gulvet defekte.

Riksantikvaren skriver at Vigeland hovedgård opprinnelig ble bygget som lystgård for kunstneren Casper Wild i 1842, og at bygget er et meget tidlig eksempel på sveitserstilen.

To personer ble siktet for brannen på Løa i august. Foto: Morten Krogstad / NRK

– Ufattelig

Daglig leder for restaurant- og cateringvirksomheten på Vikeland, Arild Dale, har hatt en hektisk høst. Han sier at det oppleves som litt ufattelig at begge de historiske byggene nå må restaureres.

– Vi må stenge Hovedgården i perioder. Vannet stod 60 centimeter høyt i kjelleren. Dette genererer bare enda mer jobb for oss. Vi jobber jo iherdig for å fikse opp Løa for tiden.

Dale sier at de har jobbet med å få andre aktører til å holde bryllup, fester og arrangementer som egentlig skulle ha vært i lokalene på Vikeland.

Men den sindige sørlendingen bruke ikke mye tid på å sutre.

– Nå har uhellet skjedd. Ferdig med det. Vi må se fremover! Vi skal bygge opp to funksjonelle og flotte bygg på Vikeland. Dette blir bedre enn noensinne!