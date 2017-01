Forsinkelser og buss for tog på Sørlandsbanen

– Mellom 700 og 1000 meter av kjøreledningen har falt ned, opplyser pressevakt i Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Dag Svinsås.

Dermed betyr det forsinkelser for passasjerene. De som kommer fra Stavanger blir fraktet med buss mellom Kristiansand og Arendal, og med Arendalsbanen til Nelaug.

Det samme gjelder den andre veien for passasjerer fra Oslo, opplyser markedsansvarlig for Sørlandsbanen, Dag Brechan.

– Vi tror dette vil berøre mellom 500 og 800 passasjerer, sier Brechan.

Ukjent årsak

Svinsås forteller at de ikke kjenner årsaken til at kjøreledningen falt ned, men at det jobbes med å finne den. Trolig er det et tog som har dratt den med seg, sier han til NRK Sørlandet.

Togsettet ble stående på Herefoss stasjon i mange timer etter å ha blitt stoppet av en nedrevet kjøreledning. Foto: Leif Dalen / NRK

Det gjeldende togsettet som ble stående på stasjonen er nå på vei til Oslo, ifølge Svinsås.

Passasjerene ble sittende på toget i flere timer mens det sto ved Herefoss stasjon.

Både Bane NOR og NSB regner med at kjøreledningen er på plass igjen ved midnatt torsdag.