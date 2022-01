Fornøyelsesparker får kritikk - rapporterer inn for få uønskede hendelser

– Jeg har ligget rett ut i ett år. Livet mitt er snudd helt opp ned etter denne hendelsen, sier Anne Lise Haugland Valdez.

8. august 2020 var hun sammen med familie og venner i Badelandet i Dyreparken.

Hun og ektemannen tok tunnel-sklia «Haisann», en av de største attraksjonene. De satt i en dobbel badering.

Han foran og hun bak slik de hadde fått beskjed om.

– Da vi var i fart nedover i mørket fikk jeg plutselig et slag i tinningen, rett over høyre øye. Slaget var så hardt at jeg ble slått bakover, forteller Valdez.

Hun prøvde seg på jobb i noen få dager uka etter, men måtte kjapt gi opp.

Hodesmerter, konsentrasjonsvansker og utmattelse gjorde det umulig å jobbe.

Halvannet år etter er 52-åringen fortsatt sykemeldt. Hun har fått diagnosen langvarig hjernerystelse av fastlegen.

Anne Lise Haugland Valdez skulle begynne i ny journalistjobb kort tid etter hendelsen. Den har hun knapt fått startet i fordi hjernerystelsen skaper problemer. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Mye blir ikke rapportert

I 2020 ble det kun rapportert inn 84 uønskede hendelser fra norske fornøyelsesparker.

Det er altfor få mener Statens jernbanetilsyn (STJ) som er ansvarlig for å føre tilsyn med sikkerheten i parkene.

– Det har ikke vært en god kultur for å rapportere uønskede hendelser til oss, sier avdelingsdirektør Øystein Ravik.

Hvordan vet dere det?

– I forhold til antallet virksomheter og i forhold til hva vi ser i andre bransjer vi fører tilsyn med, for eksempel jernbanen, er antall rapporterte hendelser lavt. Vi får vesentlig flere rapporter fra andre bransjer, sier Ravik.

I 2019 ble det rapportert 229 hendelser mens det året før ble rapportert kun 93.

Ravik forteller at de kontinuerlig jobber med å få bransjen til å bli bedre til å rapportere.

– Vi har veiledningsmøter med aktørene hvor nettopp rapportering og hvor viktig det er, er et tema.

NRK forklarer Uønskede hendelser i fornøyelsesparker Bla videre Hvem har ansvaret? Statens Jernbanetilsyn (SJT) har ansvar for å holde tilsyn med sikkerheten i fornøyelsesparker.

I tillegg skal parkene ha et eget system for å registerere og følge opp alle uønskede hendelser.

Totalt har SJT ansvar for å følge opp cirka 650 fornøyelsesinnretninger på landsbasis. Disse skal ha tilsyn minst hvert femte år. Skal rapporteres innen 72 timer Alle alvorlige ulykker og hendelser skal rapporteres innen 72 timer.

Hvis det er en ulykke skal den også varsles på mail eller telefon. 84 uønskede hendelser i 2020 I 2020 fikk SJT innrapportert 84 uønskede hendelser. Pandemien påvirket da aktiviteten i bransjen.

I 2019 var antallet 229. Hendelsene resulterte i 94 personskader.

I 2018 var antallet 93. 20 av disse ble klassifisert som alvorlige. Forrige kort Neste kort

Han understreker at pandemien påvirket aktiviteten i 2020.

– Vi har likevel grunn til at tro at mange virksomheter ikke gjør sin plikt om å innrapportere uønskede hendelser som har medført mindre alvorlig personskade.

Øystein Ravik i Statens jernbanetilsyn sier fornøyelsesparker ikke er flinke nok til å rapportere inn ulykker og uønskede hendelser inn til dem. Foto: Privat

Mener mannens hånd traff hodet

Anne Lise Haugland Valdez gikk umiddelbart til resepsjonen etter hendelsen. Der fikk hun assistanse av førstehjelp.

– Jeg ble ikke stilt spørsmål omkring hendelsen eller bedt om å oppgi navn mens jeg var der, sier Valdez.

I ettertid har hun reagert på dette.

Se Dyreparkens svar lenger ned i saken.

Valdez forteller at hun noen uker etter ulykka tok kontakt med driftssjefen i Dyreparken.

Han fant ikke noe informasjon om hendelsen. Ifølge Valdez sa han følgende til henne: «Du aner ikke hvor mange ulykker vi har i toppsesongen. Dette skjer hele tiden».

I en e-post til NRK skriver driftssjef Thomas Dahl Pedersen at han «ikke kjenner seg igjen i den uttalelsen, spesielt med tanke på at vi ikke har så mange hendelser i Badelandet».

Dette er starten på sklia Haisann hvor Valdez ble skadet i august 2020. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ifølge Valdez mener både driftssjefen og HMS-sjefen i Dyreparken at det var hånda til ektemannen som traff henne i hodet da de var i sklia.

Er det helt utenkelig at det er dette som kan ha skjedd?

– Ja. Det kan ikke ha skjedd. Vi hadde fått streng beskjed om å holde oss fast i håndtakene på ringen så det avviser vi på det sterkeste.

Hun får støtte av ektemannen Santiago Valdez.

– De sa tydelig og klart at vi måtte holde oss fast. Det fulgte vi nøye, sier han.

Føler seg elendig behandlet

HMS-sjef i Dyreparken Mari Hinna Thomassen ønsker ikke å kommentere den spesifikke hendelsen.

– Det handler om personvern og at saken fortsatt er aktiv hos forsikringsselskapet vårt, sier Thomassen.

Hun erkjenner at de av og til ikke får registrert personalia på gjester som blir skadet.

– Ja, det kan skje. For av og til får vi ikke nok informasjon fra personen det gjelder. Eller det kan være at personen ikke ønsker hjelp.

Valdez understreker at hun ikke hadde noe imot å gi fra seg personalia. Hun ble aldri spurt om å oppgi dette.

Valdez håper helsa hennes en dag blir slik som den var tidligere. Hun angrer på at hun tok turen med vannsklia for halvannet år siden. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hun er ikke fornøyd med hvordan Dyreparken har forholdt seg til hendelsen.

– Jeg føler meg elendig behandlet av Dyreparken og mener oppfølgingen etter ulykken er kritikkverdig.

Thomassen synes det er trist at Valdez føler seg dårlig behandlet. Hun sier de har et genuint ønske om å møte folk på en fin måte.

– Vi strekker oss langt for å ivareta gjester. Men for å sikre at alle får en rettferdig behandling melder vi inn skader der vi ser det kan være en form for langvarig skade eller bli et økonomisk krav til vårt forsikringsselskap. Dette fordi de har en helt annen kompetanse til å gjøre vurderinger, sier hun.

HMS-sjef i Dyreparken Mari Hinna Thomassen sier de hele tiden jobber for å gjøre parken tryggest mulig.

Valdez har rettet et krav på 650.000 kroner til parkens forsikringsselskap. Pengene skal dekke privat behandling og tapte arbeidsinntekter.

For et par måneder siden fikk hun avslag på kravet. Forsikringsselskapet mener det ikke er årsakssammenheng mellom hendelsen i vannsklia og helseplagene.

I avslaget skriver de: «Ut fra hendelsesforløpet er det ikke grunn til å tro at det var store krefter involvert, og det er tvilsomt om hendelsen kan medføre varig skade».

Dyreparken: – Vi kan alltid bli bedre

Dyreparken opplyser at de de siste tre årene har rapportert inn 18 hendelser fra Badelandet til Statens jernbanetilsyn. 14 av disse var i 2020.

Thomassen i Dyreparken sier de generelt har få skader i både i Badelandet og i Dyreparken.

I deres eget HMS system er det registert totalt 172 hendelser disse tre årene. Det som dominerer er kuttskader (45) og klem - og slagskader (67).

Hva tenker du om at STJ sier det er en underrapportering av uønskede hendelser?

– Vi mener vi gjør veldig mye bra, men vi kan alltid bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss for å gjøre parken tryggest mulig.

Hun ønsker ikke å opplyse om hendelsen med Valdez er rapportert inn til STJ.

Avdelingsdirektør Øystein Ravik kan heller ikke opplyse om dette.

– Jeg har ikke lov til å kommentere det. Vi har taushetsplikt i forhold til det aktøren har rapportert, sier han.

Anne Lise Haugland Valdez er i gang med å utarbeide en klage til forsikringsselskapet. Hun håper også på en beklagelse fra Dyreparken.

– Jeg forventer at de tar godt vare på kundene sine. De må sikre installasjonene slik at andre ikke opplever det samme som meg.