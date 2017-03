Formoe – personlig og i sivil

Formoe dro til sin fødeby Fredrikstad for å spille inn den nye plata "Hjemvendt". Der har Terje Formoe samarbeidet med produsent Kyrre Fritzner og det han beskriver som meget dyktige musikere.

Tilbake til utgangspunktet

– Den ene betydningen av "Hjemvendt" er at den er spilt inn i byen jeg bodde i til jeg var nitten og flyttet til Kristiansand. Den andre er at jeg vender tilbake til den musikken jeg en gang begynte med, da jeg som ung reiste rundt i landet med gitar og visesang, forklarer Terje.

Terje Formoe innrømmer at det er mye av ham selv i tekstene.

Lov å juge

– Jeg skriver best når jeg finner noe i meg selv å fortelle om og jeg skriver personlig, men ikke privat, forteller Formoe.

– Men heldigvis er det lov å juge litt også når man skriver, smiler han.

De fleste av sangene blir til hjemme i Kristiansand.

– Og det som er fint med gitar er at du kan ta den med i båten og lage sanger der, understreker Formoe, som for mange er mest kjent for å ha skrevet et stort antall sanger om en viss kaptein.

Lykkelig med gitar. Terje Formoe sier at gitaren alltid har vært en nær følgesvenn. Foto: Janne Aateigen / NRK

Mer Sabeltann

– Om to år er det trettiårsjubileum for Kaptein Sabeltann og da har vi store ting på gang, sier han hemmelighetsfullt.

– Gitaren har alltid vært en viktig følgesvenn, med de siste årene har den kommet litt i skyggen av arbeidet med Kaptein Sabeltann, innrømmer han likevel.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å komme tilbake og har spilt mer og mer gitar hjemme i det siste, sier han og utdyper:

– Jeg blir lykkelig av å holde på med musikk, og fremdeles har jeg mange sanger jeg vil skrive som jeg må få gitt ut, understreker plateaktuelle Terje Formoe.

Tar visene på alvor, mener anmelder

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll mener Terje Formoe absolutt har gått tilbake til røttene når artistveteranen nå gir ut enda et album hvor han tar på seg vanlige klær og synger viser om livet og kjærligheten.

– Visene på "Hjemvendt" er fine og det er lett å høre at det er samme opphavsmann som har skrevet de kjente sangene om en noe mer fryktinngytende fyr.

"Kaptein" Formoe tar visesangen på alvor og det forteller meg at han tok barnesjangeren på alvor også, mener Øyvind Nyvoll.

Anmelderen belønner "Hjemvendt" med åtte av ti oppnåelige poeng.