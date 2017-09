Studien, som er gjort blant 500 barnehageforeldre i Agder, bekrefter tydelig sammenheng mellom tidspress og særlig usunn middagsmat.

Professor i folkehelsevitenskap ved UiA, Elling Bere, sier at det er en sammenheng mellom tidsklemma og usunn mat. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Det er en sammenheng mellom opplevd tidspress og i hvor stor grad de spiser ferdigmat, som for eksempel hurtignudler, forteller professor i folkehelsevitenskap ved UiA, Elling Bere.

Ferdigmat ofte usunt

Bere poengterer at all mat som er rask å lage ikke nødvendigvis er usunn, men ofte er det selve prosesseringen som er problemet.

– Det er jo ofte gjort noe med maten før den havner i posen. Det gjelder også mat fra fastfood-kjeder. For eksempel er ofte kornet gjort om til fint hvetemel, blandet med olje og sukker, før det lages noe av det, forklarer han.

Klinisk ernæringsfysiolog, Eli Anne Myrvoll Blomkvist, sier det er viktig at barn lærer å like forskjellige smaker. Foto: Privat

Klinisk ernæringsfysiolog, Eli Anne Myrvoll Blomkvist, forteller at det også er mange andre usunne stoffer i ferdigmat.

– Det er ofte mer innhold av salt, sukker og mettet fett i ferdigretter og halvfabrikat. Når du lager mat fra bunnen av så tilsetter man ikke de samme tilsetningsstoffene som industrien ofte er avhengig av for å påvirke holdbarhet, farge og så videre, forklarer hun.

Hun sier videre at det er viktig å lære barna å like forskjellige smaker slik at de velger et variert kosthold når de blir eldre.

En utfordring

Bere forteller at han ikke er overrasket over funnene i studien, og han tror mange kjenner seg igjen i problemstillingen med lite tid og raske middagsløsninger.

– Det er jo en utfordring, både for oss som jobber med dette, og for myndighetene som ønsker at folk skal spise sunnere. Dette er et reelt problem, sier han.

Klinisk ernæringsfysiolog ved Sørlandet Sykehus, Marthe Harket, påpeker at sunn mat er viktig for små barn.

– Salt påvirker blodtrykket og nyrene, og mye sukker øker faren for fedme. Mettet fett er ikke nødvendigvis en helsekonsekvens her og nå, men på lang sikt øker det risikoen for hjerte og karsykdommer, forklarer hun.

I følge Harket er det ikke bare for mye farlige stoffer som er et problem, men også mangel på sunne næringsstoffer.

– Salt, sukker og fett i seg selv inneholder ikke næringsstoffer, og barn under vekst har et høyt behov for mat med ernæringsmessig god kvalitet, sier hun.

Håper på endring

Elling Bere håper at studien kan skape en diskusjon rundt folks middagsvaner, og mener det finnes løsninger på problemet. Et eksempel er å lage sunnere hurtigretter.

– Myndighetene har jo nøkkelhullsmerket. En annen løsning er rett og slett og bruke mer tid på mat, og erkjenne at en må bruke mer tid på mat, sier professoren.

– Går det an å lage noe veldig raskt, fra bunnen av?

– Ja, det er mulig, men i mange tilfeller tar det dessverre litt tid, avslutter Bere.