Foreningen for barnepalliasjon: Skal ha gjort funn av uregelmessigheter

– Vi har oppdaget disposisjoner som ikke synes å ha vært kjent for granskerne, sier styreleder Knut Johannessen i FFB i en pressemelding torsdag kveld.

Ifølge pressemeldingen har FFB hatt møte med Helsedirektoratet hvor det ble orientert om funn av uregelmessigheter som angivelig ikke tidligere har vært kjent for direktoratet.

– Vi har vært i møte med Helsedirektoratet og orientert om funnet. Det er imidlertid ingenting som tyder på at noen har hatt noen personlig økonomisk vinning av det vi er kommet over, sier Johannessen.

Opplysningene skal ifølge pressemeldingen være oversendt til PwC som har stått for granskingen av foreningen.

Det er ikke kjent hva slags uregelmessigheter det er snakk om.

Det sittende styret tar ifølge pressemeldingen sterk avstand fra det som er oppdaget.

Avtroppende styreleder Ansgar Gabrielsen og ny styreleder Knut Johannessen var under generalforsamlingen den 12. april, uenige om veien videre for FFB. Foto: Espen Bierud / NRK

Ikke kjent med innholdet

Avdelingsdirektør for tilskudd i Helsedirektoratet, Elise Husum, bekrefter at de hadde et møte onsdag med foreningen, men at det handlet om noe annet.

– Foreningen nevnte da at de hadde funnet noen uregelmessigheter som angivelig ikke var kjent for direktoratet og ble deretter informert om varslingsrutinene, sier avdelingsdirektør for tilskudd i Helsedirektoratet, Elise Husum.

Helsedirektoratet er ikke kjent med hva slags uregelmessigheter det skal være.

Elise Husum i Helsedirektoratet kjenner ikke til detaljene i saken. Foto: Helsedirektoratet

Vil ikke kommentere

Styret i FFB vil ifølge pressemeldingen overlate til PwC å ta stilling til den videre saksbehandling.

– Av hensyn til den videre saksgang er det ikke aktuelt for oss å kommentere på detaljer knyttet til funnet, sier Johannessen i pressemeldingen.

Må betale tilbake

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) står bak barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand og har de siste tre årene fått utbetalt 90 millioner kroner av staten.

Det var direktoratet som i høst satte i gang en omfattende gransking av foreningens økonomi.

Helsedirektoratet har valgt å kreve tilbake penger som er brukt direkte feil.

I april ble det klart at Foreningen for barnepalliasjon (FFB) sitter igjen med cirka én million kroner når Helsedirektoratet har fått tilbakebetalt ytterligere 6,5 millioner kroner.

Foreningen har allerede betalt tilbake 4,2 millioner kroner. Dermed blir det totale beløpet de må tilbakebetale 10,7 millioner.