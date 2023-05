Foreningen for barnepalliasjon vil ansette to personer

– Vi håper å finne private givere til å finansiere to fulle stillinger som kan jobbe med å reposisjonere foreningen, sier styreleder Knut Ragnar Johannessen.

Han sitter i sofaen i Andreas Kjærs vei 90 på Eg i Kristiansand, bygget som skulle bli landets første barnehospice.

Alt av utstyr og interiør er på plass, men den splitter nye bygningen er helt tom. Alle ansatte er sagt opp.

Foreninga som står bak hospicet har knapt penger igjen.

For en måned siden ble det kjent at de må betale Helsedirektoratet 6,5 millioner kroner til.

FFB har allerede betalt tilbake 4,2 millioner kroner etter å ha brukt statlige penger feil. Dermed blir det totale beløpet de må tilbakebetale 10,7 millioner.

Vil gjenvinne tilliten

Foreninga har klaget på det siste vedtaket.

Johannessen har tro på at de vil nå fram.

Han tok over som styreleder etter Ansgar Gabrielsen på generalforsamlinga i april. Han har framtidstro til tross for at pengekassa er tilnærmet tom.

– Da jeg sa ja til å være styreleder var det helt selvsagt for meg at det langsiktige målet er å få realisert Norges første barnehospice.

– Hvordan skal dere skaffe midlene til det?

– Det er et langsiktig prosjekt. Vi vil jobbe med aktiviteten som skal til for å reposisjonere foreningen. Deretter vil vi gjenvinne myndighetenes tillit slik at vi igjen kan søke om offentlig tilskudd.

Etter det NRK erfarer vil foreninga ha rundt én million kroner igjen etter at det siste kravet fra Helsedirektoratet er betalt.

Da må foreningens leilighet som fortsatt ikke er solgt, bli solgt til prisantydning.

Johannessen ønsker ikke å kommentere hvor mye penger som er igjen.

Den tidligere flygeren har selv jobbet med fundraising for både frivillige organisasjoner og kommersielle prosjekter.

– Jeg vet litt om hva som skal få finansielle givere interessert, og her sitter vi på et fantastisk godt prosjekt, sier han.

Knut Ragnar Johannessen ble kjent med foreninga da det stormet rundt den i høst. Han jobber nå omtrent på full tid som styreleder. – Det blir nok ingen sommerferie i år, sier han. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Vil leie ut bygget

Foreninga har betalt husleie til huseier Knas (Kristiansand Næringsforening) ut november.

Nå ønsker de å fremleie bygget til andre aktører innen helse for å redusere utgiftene.

Husleia er på 4,5 millioner kroner i året.

– Vi forventer ikke at det kommer en leietaker å banker på døra her i morgen, men du kan få til mye med noen få, enkle ombygginger, sier Johannessen.

Administrerende direktør i Knas, Jan Omli Larsen, bekrefter at det er mulig for foreninga og fremleie bygget.

– Ja, under visse vilkår kan det skje. Da innebærer det at vi skal godkjenne leietakerne, sier Larsen.

Foreninga har signert en leieavtale på ti år med Knas.

– Hva skjer dersom FFB ikke greier å betale husleia etter november?

– Da opptrer vi på samme måte som andre utleiere gjør.

– Da må de ut av bygget?

– Ja, ingen kan bli et sted dersom de ikke kan betale for seg.

Barnehospicet i Kristiansand skulle ha åpnet dørene for fire alvorlig syke barn og familiene deres i januar. Nå står det tomt. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Er i ny dialog med kommunen

Tidligere styreleder Ansgar Gabrielsen jobbet for å få til en avtale med Kristiansand kommune om helserelatert virksomhet i bygget.

Da foreningens medlemmer på generalforsamlingen i april vedtok å bevare foreningen mot styrets innstilling, var ikke denne løsningen aktuell lenger.

Johannessen sier at de nylig har vært i kontakt med kommunen, men ønsker ikke å gå inn på hva de snakket om.

Foreninga skal ha en ekstraordinær generalforsamling neste uke hvor medlemmene blant annet skal ta stilling til fremleie av bygget og eventuelt utleie av leiligheten i sentrum.