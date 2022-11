Myndighetene gransker nå hvordan Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har brukt pengene de har fått fra staten. Til sammen 90 millioner til Andreas Hus de siste tre årene.

Bindinger, habilitet og leverandøravtaler er en del av dette, ifølge Helsedirektoratet.

NRK kan nå avsløre at foreningen har brukt rundt 990.000 offentlige kroner på «Reklamestasjonen», der Natasha Pedersens kone er daglig leder.

Kona eier også halve selskapet.

I 2020 kjøpte foreningen tjenester for rundt 290.000 kroner fra Reklamestasjonen, mens de i 2021 hadde utgifter på 700.000 kroner. Det opplyser foreningen etter spørsmål fra NRK.

I den samme perioden brukte foreningen rundt 680.000 offentlige kroner på å sponse håndballaget Vipers, ifølge nye opplysninger.

Dette var samtidig som kona til Pedersen satt i styret til håndballaget.

Skiltet til Andreas Hus er levert av Reklamestasjonen, der kona til Natasha Pedersen er daglig leder og medeier. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Gransker bindinger

NRK avslørte nylig at Foreningen for barnepalliasjon har brukt store summer på blant annet reklame, designmøbler og PR-rådgivere.

En ukes tid etter NRKs avsløringer, gikk Helsedirektoratet i gang med en utvidet granskning av foreningens pengebruk.

De har leid inn revisorer fra selskapet PwC for å gå igjennom foreningens regnskap. Dette skjer kun i spesielle tilfeller.

Avdelingsdirektør Elise Husum bekrefter at én av tingene de innleide ekspertene nå skal undersøke, er bindinger mellom foreningen og leverandører.

Hun ønsker ikke å kommentere NRKs avsløringer mens granskningen fortsatt pågår.

Tidligere har direktoratet uttalt seg kritisk til foreningens kjøp av blant annet håndballreklame.

Elise Husum er avdelingsdirektør for tilskudd i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Ikke tillatt i det offentlige

Andreas Hus skulle bli Norges første hospice for alvorlig syke og døende barn. Åpningen var satt til januar, men senteret legges nå ned etter foreslåtte kutt.

Tirsdag denne uken ble det likevel klart at foreningen vurderer å søke om penger slik at de kan åpne på nyåret.

Tor Dølvik er spesialrådgiver i Transparency International Norge. Organisasjonen jobber blant annet for større åpenhet rundt bruk av offentlige midler.

Han mener det er kritikkverdig dersom Natasha Pedersen selv avgjorde at foreningen skulle kjøpe tjenester av kona.

Tor Dølvik er spesialrådgiver i Transparency International Norge. Han mener bindingene til Vipers og Reklamestasjonen er potensielle interessekonflikter. Foto: Anders Fehn / NRK

Dølvik understreker at han kun kjenner saken gjennom media. Han uttaler seg derfor på et generelt grunnlag.

– Innenfor offentlig forvaltning er det ikke tillatt for en innkjøper å delta i en beslutning om å kjøpe tjenester fra egen ektefelle, sier Dølvik.

Pedersen sier til NRK at kona aldri har vært involvert i avtalene med Reklamestasjonen eller Vipers.

– Jeg forstår hvordan det kan oppfattes. Hun var ikke involvert i ideen på noe vis, selve avtalen eller signeringen. Jeg fortalte henne først om den etter at den var signert, sier Pedersen om sponsormidlene til Vipers.

Dølvik påpeker at slike bindinger heller ikke vil bli akseptert i næringslivet. Han mener også at den samme interessekonflikten oppstår når foreningen sponser Vipers.

– Det er vanlig å ha regler som forhindrer denne typen interessekonflikter. For eksempel ved at generalsekretæren i dette tilfellet ikke kan delta i en beslutning om å sponse et idrettslag der ektefellen er styremedlem.

Andreas Hus har egen logo nederst på draktene til håndballaget Vipers, som er i Champions League. Foto: SKJERMDUMP / VIPERS

Mener de ikke er underlagt regelverk

Helsedirektoratet opplyser at foreninger selv må vurdere om de omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser.

Foreningen for barnepalliasjon sier til NRK at de mener de ikke er underlagt dette regelverket, men at de har vært bevisste på bindingen.

Dølvik stiller spørsmål ved hvorfor en privat forening som i stor grad er finansiert av det offentlige, ikke følger det samme regelverket.

– Når kravene til konkurranse, habilitet og etterprøvbarhet ikke blir fulgt, øker også risikoen for dårlige innkjøp, sløsing, handel med useriøse leverandører og korrupsjon.

Professor emeritus, Jan Fridtjof Bernt, er ekspert på forvaltningsrett. Han er også kritisk til bindingene.

– Det er en klar forventing til den som mottar penger på denne måten at man ikke går inn i avtaleforhold hvor det oppstår habilitetsproblemer. Det bør direktoratet også ta stilling til, sier Bernt.

Jan Fridtjof Bernt er professor emeritus og ekspert på forvaltningsrett. Han er også tidligere rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Kjetil Rydland/NRK

– Har vært den rimeligste leverandøren

Styreleder Lisbeth Andersen i Foreningen for barnepalliasjon sier at bindingen til Pedersens kone «krever ekstra bevissthet».

Hun understreker at sponsoravtalen med Vipers nå er avsluttet.

Natasha Pedersen sier til NRK at foreningen har en lang historie med å kjøpe tjenester fra Reklamestasjonen, siden 2009.

– Lenge før jeg møtte min kone. De har vært en aktiv sponsor for FFB i alle år, med gratis arbeid, artikler og profilering av biler, samt forskjellige pengegaver.

Pedersen startet Foreningen for barnepalliasjon (FFB) i 2009. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Pedersen forteller at Reklamestasjonen har vært den rimeligste leverandøren, og at styrene i begge selskap har vært godt kjent med relasjonen.

Hun understreker at de også har brukt andre reklamefirmaer på Sørlandet.

– Reklamestasjonen har ikke vært en foretrukken leverandør, mener Pedersen.

NRK har vært i kontakt med to andre reklamefirmaer som bekrefter å ha fått mindre oppdrag fra foreningen. NRK har også spurt foreningen om hvor mye de har brukt på disse leverandørene.

De har ikke ønsket å svare på dette. De peker på at dette er «enkeltposter som hver for seg ikke skaper et riktig helhetlig inntrykk».

Det ene firmaet NRK har snakket med, opplyser at foreningen har kjøpt tjenester for drøyt 100.000 kroner.