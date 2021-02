Foreldrene til de drepte jentene: – Har tillit til systemet

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, sier foreldrene i en pressemelding til NTB.

For ett år siden sto foreldrene frem i en NRK-sak der de fortalte om hvordan Viggo Kristiansens årelange kamp for frifinnelse har gjort at de aldri har fått sørge i fred.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld.

Nå skal saken gjenopptas. Det ble bestemt i Gjenopptakelseskommisjonen torsdag.

Avgjørelsen ble tatt med tre mot to stemmer.

– Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver foreldrene i en pressemelding.

NRK har vært i kontakt med Ada Sofie Austegard. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Venninnene Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i mai 2000. Foto: Privat / NTB scanpix

– Ingen gledens dag

Bistandsadvokat for familiene i Baneheia-saken, Håkon Brækhus, sier avgjørelsen kom uventet.

– Det er ingen gledens dag, sier han til NRK.

Brækus sier det er tungt for de etterlatte.

Stine Sofies Stiftelse opplyser i en pressemelding at de tar kommisjonens avgjørelse til etterretning.

– Avgjørelsen endrer ikke på det faktum at Stine Sofie og Lena ble brutalt voldtatt og drept 19. mai 2000, skriver leder for marked og kommunikasjon Eva Kvelland.

Dette er Baneheia-saken Du trenger javascript for å se video.

Vil støtte Ada Sofie

Stiftelsen ble grunnlagt av Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, i kjølvannet av Baneheia-drapene.

Formålet er å jobbe for en barndom uten vold og overgrep.

Kvelland sier de ansatte ved senteret vil støtte Ada Sofie Austegard i tiden framover.

– Som mor til Stine Sofie er det selvsagt belastende for henne at saken gjentatte ganger kommer opp. Hun er vår leder, og som kollegaer vil vi være der for henne på alle måter vi kan.