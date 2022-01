Foreldreopprør mot Ridel taxi – nå stiller de krav

Barn som hentes for sent, ikke i det hele tatt eller som sikres for dårlig i bil.

Det er noen av årsakene til en klagestorm mot Ridel taxis skolekjøring i Kristiansand de to siste ukene.

Nå er foreldre mest bekymret for tryggheten til noen av barna.

Det gjelder de barna som må kjøres i spesialtilpassede biler (HC-biler).

– Vi mener at flere av barna ikke lenger har en trygg skolevei som de har krav på, sier Annette Jensen.

Hun uttaler seg på vegne av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser som går på tre ulike skoler.

Jensen forteller at flere foreldre har reagert på HC-bilene Ridel bruker og at de derfor har undersøkt litt. Nå er de usikre på om bilene er trygge, har vært gjennom kontrollene de skal og om de er godkjent for slik kjøring.

– Vi stiller spørsmål ved om de er forsvarlige. Vi kan ikke risikere at det skjer en ulykke, sier Jensen.

Annette Jensen representerer foreldre med barn på tre ulike skoler. Hun er også leder av Handikappede barns foreldreforening i Norge. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Rullestol ble ikke festet på riktig måte

Foreldrene er også bekymret for om barna sikres godt nok under kjøring. Det er knyttet til konkrete hendelser.

En mor NRK har snakket med forteller at hun fikk en dårlig følelse en dag taxien kom for å hente datteren.

– Jeg ba samboeren min sjekke hvordan de sikret rullestolen hun satt i. Det ble ikke gjort som det skal gjøres, sier hun.

Ifølge moren ble rullestolen festet med stropper i to avtagbare hjul. Hun sier det skal være én stropp i hvert av de fire beina.

Selv om Ridel har tatt selvkritikk for dette og skal ha sørget for å gi sjåfører opplæring, har moren ikke klart å slå seg til ro med det.

Hun er en av flere som ønsker at avtalen med Ridel blir reversert.

Flere krav

Fredag var representanter fra foreldre og skoler i møte med Ridel taxi og deres oppdragsgivere Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk (AKT).

På møtet satte foreldrene fram flere krav.

Ett er at en annen taxileverandør umiddelbart må ta over kjøringen av barn som må ha HC-biler.

Andre krav er at barna skal hentes på rett tid slik at de rekker skolen og at skyssen skal være tilrettelagt for hvert enkelt barn.

Jensen påpeker at dette handler om spesielt sårbare barn som har ulike behov.

Til tross for at Ridel har fått mange klager i det siste, er det flere foreldre som skryter av snille sjåfører. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Får regelmessig tilsyn

Jens Glad Balchen er daglig leder i Intercab AS, som eier Ridel taxi.

Han erkjenner at de har hatt store problemer i oppstarten og sier han forstår at foreldrene er bekymret for barna sine.

– Men jeg tror det er lurt å legge mer vekt på rasjonelle vurderinger enn påstander og føleri.

Foreldrenes bekymringer knyttet til HC-bilene mener han er grunnløse.

– Alle våre rullestolbiler er EU-godkjente og får regelmessig ettersyn på verksted. De er sikre og trygge. Oppdager vi at en bil har mangler eller svakheter, blir den umiddelbart tatt ut av trafikk.

Når det gjelder tilrettelegging for hvert enkelt barn, sier han at de opplever at noen foreldre forventer mer tilrettelegging enn de har mandat fra AKT til å gi dem.

Balchen mener for øvrig at deres transport har blitt gradvis bedre gjennom de to første ukene, og at den nå er forsvarlig på alle måter.

150 henvendelser

En opptelling før helga viste at det har kommet inn rundt 150 skriftlige henvendelser om Ridels skolekjøring siden oppstarten 3. januar.

– Over 120 er knyttet til henting og levering. Ti går på manglende sikring i bil og fem på at eleven er levert uten voksenkontakt, sier administrerende direktør i AKT Siv Elisabeth Wiken.

Hun sier at det har vært klager på slik kjøring tidligere også, men da i betydelig mindre omfang.

– Dette er helt klart for mye, og det er ikke i tvil om at vi må opp på et helt annet nivå av tilfredshet hos de berørte.

Søndag kveld sier Wiken at de ikke har hatt mulighet til å etterkomme foreldrenes ønske om en annen taxileverandør allerede mandag, men at det jobbes på spreng for å finne gode løsninger for elever, foresatte og skoler.