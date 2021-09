Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes nesten det er for vanskelig for oss foreldre å ta dette valget. Selv er jeg redd for bivirkninger som vi ikke kjenner til nå, sier Marte Wenk-Wolff.

Hun har selv to barn i aldersgruppen 12- 15 år som nå tilbys koronavaksine.

Hun har ennå ikke bestemt seg for om de skal vaksineres.

– Alle foreldre vil jo gjøre det beste for barna sine og hvis man senere finner ut at man har blitt «lurt» til noe, blir jeg veldig skuffa. Hva om det ikke er bra for barna?

NRK har også snakket med flere andre foreldre som er i tvil om hva de skal velge.

På Sunnmøre har et foreldrepar bestemt seg for å ikke vaksinere 12-åringen sin.

– Jeg er ikke vaksinemotstander, for jeg har jo tatt vaksine selv. Men jeg er skeptisk til å gi vaksinen til et barn fordi vi ikke vet nok med tanke på bivirkninger i denne gruppa og hvordan kroppen reagerer, sier mora.

Vil bli smittet uansett

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo har forståelse for at noen foreldre synes valget er krevende.

– Jeg forstår at ikke alle takker ja. Vi vet at for barn er koronainfeksjonen relativt mild, men det er ikke sånn at det er null risiko for barn heller.

Spurkland synes det er viktig å få fram at foreldrene i praksis må velge mellom korona eller vaksine.

– Å tenke seg at barnet ikke blir smittet av korona før eller siden er urealistisk. Enten møter man viruset uten vaksine i kroppen eller med vaksine i kroppen.

NRK forklarer Hva vet vi om 12-15-åringer og korona? Bla videre Hvor mange blir koronasmittet? Sist uke ble det registrert 1649 nye tilfeller i aldergruppa seks til tolv år, og 3651 nye tilfeller blant tenåringene. For barn mellom seks og tolv år steg smitten med 54 prosent forrige uke, mens den steg med 33 prosent for tenåringer. Tilbys de som har hatt korona vaksine? Nei, siden gjennomgått sykdom også gir beskyttelse mot nye infeksjoner, gis det foreløpig ikke tilbud om vaksine til 12-15- åringer som har hatt korona. Hvor mange barn og unge er det snakk om? Gruppen 12-15 år utgjør rundt 260 000 personer, eller 4,8 prosent av befolkningen. Det er årsklassen 2006-2008 pluss alle som har fylt 12 år fra 2009-kullet som får tilbud om vaksine nå. De tilbys i første omgang en dose Pfizer. Hvilke bivirkninger kan barn og unge få av vaksina? De kan få vondt i armen og kanskje feber i to-tre dager. Muskelsmerter kan også forekomme. Mer alvorlige bivirkninger er hjertemuskelbetennelse. Hittil i Norge har 32 unge voksne mellom 18-29 fått dette, men ingen barn og unge i gruppa 12-17 år. Hvor mange kan havne på sykehus? Estimat fra FHI viser at det trolig vil være færre enn 500 barn som kommer til å bli lagt inn på sykehus på grunn av covid-19. Det opplyste helsedirektør Bjørn Guldvåg tidligere i uka. Hvor syke kan de bli av koronavirus? Risiko for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er lav. Alvorlig koronasykdom hos barn og ungdom er særlig knyttet til en sjelden betennelsestilstand kalt MIS-C. Den oppstår hos om lag 1 av 3000 smittede barn og er vanligere hos barn i barneskolealder enn hos ungdom. En del barn mister smaks - og luktesansen, i uker eller måneder. Hva gjør andre land? Danmark, Island og Finland vaksinerer også 12-15-åringene. I Storbritania har de valgt å vente med vaksinasjon av friske 12-15-åringer inntil det kommer mer kunnskap om nytte og ulempe for denne aldersgruppen. Forrige kort Neste kort

Frykter langtidsvirkninger

Spurkland synes ikke valget mellom virus eller vaksine er åpenbart, men er glad foreldre får et valg.

– De må ikke bare trykkes ned i den ene muligheten, sier professoren.

En del foreldre frykter langtidsvirkninger av vaksinasjonen.

Spurkland forstår dette siden vaksinen fremdeles er så ny.

– Vi har ikke den luksusen at vi kan vite alt før vi tar et valg her. Men vi vet at det hittil har gått fint med de barna som har fått vaksine. Min vurdering er at slik som det ser ut nå så er vaksinen et trygt valg.

Hittil er nesten 100.000 doser satt hos barn og unge fra 12 til 17 år, viser tall fra Statens legemiddelverk.

De har mottatt og behandlet 15 bivirkningsmeldinger i aldersgruppen. Av disse er seks klassifisert som alvorlige.

En ny studie fra Storbritannia har kartlagt barns senvirkninger av covid-19. Her er 17.000 ungdommer fulgt over tid.

Ett av fem rammede barn i alderen 11-17 år mangler luktesans etter koronainfeksjon, skriver VG.

Immunolog Anne Spurkland mener foreldre ikke trenger å frykte bivirkninger av vaksinen. – Så langt vi vet er mRNA-vaksinene trygge. Flere milliarder har fått de. Foto: Heidi Klokk / NRK

Forstår skepsisen

Mamma Marte Wenk-Wolff er opptatt av å få god informasjon.

– Da kan vi være trygge på å ta de valgene vi trenger. Får jeg saklige, gode argumenter og god informasjon, så er jeg ikke den som sier nei. Da er det ok.

Hun legger til at hun stoler på både leger og FHI.

Før helgen kom FHI med et eget informasjonsark om vaksine til ungdom mellom 12 og 15 år.

Heidi Helene Hamre er vaksinasjonskoordinator i Arendal.

Hun forstår godt skepsisen mange foreldre kjenner på. Derfor er hun usikker på hvor stor oppslutningen vil bli.

– Vi forstår at mange foreldre synes det er vanskelig. Vi håper FHI kan supplere oss med god informasjon som gjør det lettere for foreldrene å bestemme om barnet skal vaksineres eller ikke, sier Hamre.

Heidi Helene Hamre er vaksinekoordinator i Arendal. Hun er usikker på hvor mange som vil vaksinere barn i aldersgruppen 12- 15 år siden flere er skeptiske.

Burde vært prøvd ut mer

Kjetil Kåsa er pappa til Kasper (12). Han synes også valget er krevende.

– Jeg synes det er vanskelig. Egentlig burde vaksinen vært prøvd ut mer før vi gir den til de minste, sier han.

Kåsa er også i tenkeboksen.

– Jeg er redd for ettervirkninger. Man må jo holde barna så sunne og friske som mulig.

Kjetil Kåsa har ikke bestemt om sønnen Kasper (12) skal vaksineres. – Jeg vet jo at det er frivillig, men føler at det er et press, sier faren. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

FHI: – Ikke noe press

Overlege Preben Aavitsland ved FHI forstår at foreldre trenger tid og informasjon for å ta et valg.

– De må huske på at vaksinasjon er frivillig. Her er det ikke noe press. Vaksinasjon er for barnets skyld, ikke for andres skyld.

Han støtter immunolog Spurkland i at de fleste barn i aldersgruppa må regne med å bli smittet før eller siden hvis de ikke blir vaksinert.

– For barn er koronasmitte lite farlig, men noen kan få en alvorlig komplikasjon som rammer flere organer og kan trenge behandling på intensivavdeling.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI forstår at foreldre trenger tid og informasjon for å ta et valg. Foto: Tor Erik Schrøder