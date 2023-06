– Det er veldig tørt. Fra lørdag vil store deler av Agder være farget mørkerødt i forhold til indeksen.

Det sier brannsjef i Brannvesenet Sør, Knut Berg Berntsen.

Fra fredag innføres det totalt forbud mot bruk av åpen ild i utmark- og innmarksområder over hele Agder.

Som innmark regnes egen hustomt og dyrket mark.

Berntsen sier forbudet må tas alvorlig.

– Konsekvenser er bøter og fengsel. Det er forbundet med strafferetten å bryte dette forbudet, forteller brannsjefen.

Les også: Brannsjefene i Agder advarer: – Ikke forsvarlig

Opphold så langt øyet kan se

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det har likevel vært lov å gjøre opp ild dersom man vurderer at brann ikke kan oppstå.

- Nå fratas publikum den muligheten til å vurdere dette selv, sier Berntsen.

Det er lenge siden vi har fått regn av betydning i Agder. Nå begynner det å bli alvorlig tørt mange steder.

Ifølge langtidsvarselet til Meteorologisk institutt, tyder det heller ikke på at nedbøren kommer med det første.

Sogbrannfaren på Sørlandet vil bli større til helgen, i følge brannvesenet i Agder. Foto: YR.no

For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid opplyser et samlet brannvesen i Agder.

Det er ventet mye sol og økende temperaturer. Kombinert med mye vind, øker dette faren for skogbrann.

– Nå har vi ikke langtidsvarsel så langt, men det vi ser nå er jo at det kommer ikke nedbør på det langtidsvarselet som foreligger per nå.

Brannvesenets forbud vil derfor gjelde til 30. juni.

Lov å grille i hagen

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur.

Det vil ikke være mulig, og brannvesenet oppfordrer til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute i denne perioden, skriver de i en pressemelding torsdag.

Det vil fortsatt være lov å bruke grill på opparbeidede hageområder, verandaer og skolegårder.