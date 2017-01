Forslaget om et slikt register er aktualisert i forbindelse med konkursrammede Olsen Bil AS i Grimstad.

– Denne saken viser at du ikke bare kan stole på det som står i annonsen eller i salgsmeldingen på bilen, sier pressekontakt i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly.

Pressekontakt i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly. Foto: Forbrukerrådet

Hun tror mange er opptatt av sikre biler, spesielt hvis man skal ha barn i bilen. Videre tror hun mange leser seg opp på spesifikasjonene for bilen, undersøker tester, og hører med folk man kjenner som har greie på bil.

– Men så er det sånn at samme hvor fantastisk sikker denne bilen var fra fabrikken, så hjelper det ikke hvis den har vært utsatt for et kraftig sammenstøt, forklarer Skogly.

Viktig informasjon

– Det er snakk om viktig informasjon, først og fremst av hensyn til sikkerhet, men også for at du skal vite hva du kjøper, forteller Skogly, og legger vekt på at det dreier seg om mer enn sikkerheten.

– Det kan jo også være at den har hatt en skade som ikke nødvendigvis gjør den mindre trygg, men som kan gjøre den mindre verdt, og da skal det gjenspeiles i prisen, forklarer Skogly.

Forebygger kriminalitet

Statens vegvesen er også interessert i å få på plass et slikt register. De har jobbet opp mot finansnæringen for å få dette på plass.

Jon Molnes i Statens Vegvesen tror et slikt register vil forebygge kriminalitet. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi har allerede har utviklet funksjonalitet. Vi mangler litt på hjemmesiden og med finansiering, sier Jon Molnes, avdelingsdirektør for seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet hos Statens vegvesen.

Vegvesenet mener det vil være flere gode gevinster av å opprette et slikt register, ikke bare fordi det vil bidra til å avdekke juks og svindler.

– Det vil skjerpe verkstednæringen som helhet fordi det vil høyne kvaliteten på reperasjoner når registeret er klart, sier Molnes.

Avdelingsdirektøren tror et slikt register ville vanskeliggjøre bruktbilbedragerier.

– Det ville satte kjøper i stand til å undersøke om bilen faktisk har hatt en større skade, i tillegg til å vanskeliggjøre virkshomheter som ikke følger loven, sier hun.

Anklager om bedrageri i Grimstad

Bakgrunnen for kravet om et slikt register er saken om konkursrammede Olsen Bil AS. Bruktbilforhandler Geir Egil Olsen er anklaget for blant annet grovt bedrageri. Olsen ble løslatt fra varetektsfengsling i dag.

– Påtalemyndigheten har etter en samlet vurdering kommet til at man ikke begjærer videre varetektsfengsling, sier Ronny Aateigen Andersen, leder for Avsnitt for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i Agder Politidistrikt.

Han sier videre at politiet er positive til tiltak som reduserer trafikksikkerhetsrisiko.