Forbrukerombudet: Sjekk mobilabonnementet før Europa-ferien

Elisabeth Aarsæther ved Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet i Lillesand. Foto: NKOM

– Dette er en jubeldag. Fra 15. juni skal folk kunne bruke mobilen ubekymret og ikke få prissjokk når de kommer hjem fra ferie, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til NTB.

Hun viser til historiene fra noen år tilbake, da folk kunne komme hjem til en mobilregning som var høyere enn prisen på ferien.

Forbrukerombudet mener det likevel er grunn til å passe på hvordan du bruker mobilen i Europa.

– Du må sjekke hva slags pris du har og hva som er inkludert i abonnementet. Pass på at du ikke bruker mer enn datapakken du har hjemme, lyder rådet fra nestleder Bente Øverli i Forbrukerombudet.

Har du et abonnement med bare 1 GB data, kan du få en ekstraregning når du kommer hjem. Den ene gigabyten er fort brukt opp, og da kan operatøren ta ekstra betalt for overforbruket. Men prisen skal være den samme som for overforbruk her hjemme.

– Følg med

– I utgangspunktet er dette en god nyhet, at du kan reise innenfor EU uten å tenke på mobilbruken. Men folk må ikke ta med seg vanene her hjemmefra og bruke mobilen ukritisk, mener Øverli.

Bente Øverli er nestleder hos Forbrukerombudet. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Hun anbefaler å laste ned appen som ofte hører til abonnementet, der du kan få en oversikt over databruken. I tillegg kan du nullstille oversikten over databruk i innstillingene til telefonen. Da har du god kontroll, i tilfelle det er forsinkelser i appen.

– Man bør fremdeles bruke WiFi når det er mulig, synes Øverli.

Fortsatt skal du få prisinformasjon på SMS når du kommer til et nytt land. Du skal også få et varsel når forbruket når 570 kroner.

Bilferie? Ta med kart!

Nordmenn er bortskjemt med 4G og er vant til god dekning og høy fart på mobilnettet. I resten av Europa er situasjonen en annen.

– Du kan komme til et land som Tyskland å oppleve at dekningen ikke er den samme, sier Aarsæther i Nkom.

Om du planlegger bilferie Europa har Norges Automobil-Forbund (NAF) en klar anbefaling: Ta med et godt kart.

– Du har ikke noen garanti for dekningen. Mobilen bruker også mye strøm når den søker, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen.

Han påpeker for øvrig at alle europeiske land, med unntak av Sverige, krever at du har fastmontert handsfree for å bruke mobilen når du kjører.

Inn i EØS-avtalen

De nye EU-reglene er formelt ikke inntatt i EØS-avtalen ennå, slik at de også gjelder for nordmenn. Det ventes at dette skal komme på plass før 15. juni. Samferdselsdepartementet har forberedt innlemmelse av EU-reglene i norsk rett, slik at det kan gjøres med en gang reglene blir en del av EØS-avtalen.

– Vi har både administrativt og politisk deltatt aktivt i arbeidet for å sikre at norske forbrukere får nyte godt av de nye reglene samtidig med resten av EU. Mange forbrukere vegrer seg for å bruke mobiltelefon i utlandet, grunnet frykt for ubehagelig høye regninger. Å fjerne digitale murer er viktig, sier statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) til NTB.

Telenor og andre norske mobilselskaper har også forberedt seg. Mange abonnenter har fått melding om at de enten må endre abonnement eller at prisen går opp som følge av reglene. Selskapene regner med økte kostnader overfor mobiloperatørene i andre land.