Forbereder seg på ekstremværet «Urd»

Uværet som treffer Sør-Norge mandag blir såpass kraftig at meteorologene går ut med ekstremvarsel. Det betyr at været kan true liv og verdier. Uværet kan gi bølger på 25 meter, sterk vestlig storm og heftige vindkast som røsker trær opp med roten.

Både kommuner i Agder og Agder Energi forbereder seg nå på det meldte ekstremværet.

Setter kriseberedskap

– Vi setter kriseberedskap i løpet av kvelden og i morgen tidlig. Vi vet at det blir mye vind og da kan trær brekke og falle over linjene, sier direktør for samfunnskontakt Unni Farestveit.

Agder Energi har hatt ekstra mannskap på jobb også gjennom julehelga, men har ikke hatt et eneste strømbrudd, ifølge Farestveit.

– Hvor mange ekstra som skal på jobb vet vi mer om i morgen tidlig. Vi må bemanne opp både med montører, på kundesenteret og i mediekontakt. Vi vil også oppdatere nettsidene våre og kartene våre og vil sende ut SMS til kundene for å gi informasjon fortløpende, sier Farestveit.

Har varslet kommunene

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl sier fylkeskommunen har videreformidlet varselet fra direktoratet til kommunene i Agder og bedt dem om å vurdere beredskapen sin og hvordan uværet kan påvirke dem.

Fylkesmann i Agder, Stein A. Ytterdahl. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har også snakket med Agder Energi om deres beredskap og har varslet Sivilforsvaret i tilfelle vi vil trenge hjelp av dem, sier Ytterdahl.

Han sier det ikke er vanskelig å få alle i beredskap selv om det er snakk om helligdager.

– Nei, beredskapen er vel organisert og kommunene er på alerten uansett.

Også Fylkeskommunens beredskapsorganisasjon er på vakt.

– Nå blir det spennende å se hvor hardt det slår til i morgen, sier Ytterdahl.

Han feirer jul i Farsund og har selv allerede vært og sjekket fortøyningene på båten på grunn av høy vannstand. Han oppfordrer alle til å gjøre det samme.

– Det er viktig at folk tar en runde og sjekker båter og andre ting som er utsatt for vær og spesielt for vind.