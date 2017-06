Forbereder elever og foreldre på rettssak

På drapstidspunktet var gutten som har innrømmet dobbeltdrapet på Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) 15 år gammel.

Jevnaldrende ungdommer ser både positive og negative sider vet at saken kommer på dagsorden igjen, men er glad for at rettssaken skal gå for lukkede dører.

Natalia Papp (bak) og Lisa Marie Hovden er begge elever ved Vågsbygd videregående skole. Foto: Anne Wirsching / NRK

– For noen er dette veldig sårt, og de vil kanskje ikke ta det opp igjen, sier Natalie Papp, som er elev Vågsbygd videregående skole.

– Jeg tror det kan være både positivt og negativt. Positivt fordi hvis noen fortsatt tenker på det alene, så kan man bearbeide det sammen med noen andre, sier Lisa Marie Hovden, som er elev ved samme skole.

Forbereder på rettssak

Den drepte 14-åringen var elev ved Fiskå skole, hvor skoleledelsen nå forbereder elever og foreldre på rettssaken som starter mandag.

Oddvar Vik er rektor ved Fiskå skole oppfordre til respektfull oppførsel. Foto: NRK

– Nå opptrer vi respektfullt og nå opptrer vi medmenneskelig, også på sosiale medier, sier Oddvar Vik, rektor ved Fiskå skole.

Onsdag var folk fra skole-, helsesektor og barnevern samlet for å være forberedt når rettssaken starter mandag.

– Situasjonen ved denne rettssaken er spesiell i seg selv. Vi forventer ikke at det kommer eller oppstår spesielle situasjoner, men vi vil gjerne være forberedt på situasjonen som vil kunne oppstå, sier Svein Ove Ueland, virksomhetsleder for barne- og familietjenesten.

– Vær varsom på sosiale medier

Kommunens psykolog ber folk være forsiktige når det gjelder sosiale medier, selv om han forstår at mange har behov for å dele. Han mener folk må være litt bevisst.

Kommunepsykolog Jan Trygve Wergeland mener folk må tenke gjennom hva de deler på sosiale medier. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Det er viktig at en ikke kaster seg på sosiale medier, med synsinger og spekulasjoner om det som har skjedd, forklarer kommunepsykolog Jan Trygve Wergeland.

Han minner også om at det kan bli for mye for dem som er personlig berørt av hendelsen.

– Da er det fullt lov å skjerme seg, og skru av nettet, sier Wergeland.