– Engasjementet burde være langt sterkere. Det er avgjørende at jernbaneutbyggingen på Sørlandet blir en del av den nasjonale transportplanen. Det mener tidligere leder i Jernbaneforum Sør, Oddvar Skaiaa.

Kortere reisetid

Til våren skal nasjonal transportplan legges frem.

– Den er helt avgjørende for om vi får gjennomslag politisk for å sammenkoble Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Og en slik kobling vil alene kutte reisetiden med én time mellom Sørlandet og Oslo, sier Skaiaa.

Den midtre traseen mellom Porsgrunn og Gjerstad er anbefalingen til Jernbanedirektoratet. Foto: Jernbaneverket / illustrasjon

Han synes lokalpolitikere og næringslivet burde vise langt større interesse for jernbaneutbyggingen enn de har gjort hittil.

– Jeg etterlyser et sterkere engasjement fra lokalpolitikere, ikke minst fra de store partiene, Høyre, Frp og Arbeiderpartiet. De burde jobbe inn mot regjering og storting for å sikre at sammenkoblingen kommer på plass, sier Skaiaa.

– Vei, vei, vei

Han sier det jobbes aktivt både for Jærbanen, Bergensbanen, rundt Oslo og i Trøndelag, så konkurransen om oppmerksomheten er hard.

– Jeg hører ofte at noen er positive til jernbane, men når statsråder og andre er på besøk på Sørlandet, hører jeg sjelden et ord om jernbane. Da hører jeg bare vei, vei, vei. Det nytter det ikke at det sitter noen tause ordførere på Sørlandet som tenker at det blir bra med bedre jernbane, de må si klart og tydelig fra om det, sier han.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Han tror det har sammenheng med at politikerne lokalt har kjempet for bedre veier. Men Skaiaa mener det er fullt mulig å kjempe for både tog og vei.

– Hvis ikke politikerne skjønner hvilken revolusjon det vil være dersom toget mellom Kristiansand og Oslo tar drøye to timer, da forstår jeg ingenting. Det vil bety mye for både person- og godstrafikken, sier han.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Delvis enig i kritikken

Varaordfører i Kristiansand kommune, Jørgen Kristiansen, sier han er delvis enig med Oddvar Skaiaa.

– Når det gjelder generellt engasjement for jernbane så synes jeg at politikerne på Sørlandet er for lite opptatt av det og kanskje litt for mye opptatt av vei, sier Kristiansen.

Varaordfører, Jørgen Kristiansen, er delvis enig i det Skaiaa sier. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Han sier videre at mange lokalpolitikere har vært veldig opptatt av sammenkoblingen i forhold til Vestfoldbanen.

– Der er det mange av oss som har jobbet i lang tid, både internt i partiprogrammene, men også i forhold til møte med ulike samferdselsministere, forklarer varaordføreren.

Står samlet

Leder i Jernbaneplattform Agder, Tore Askildsen, sa sist uke at han synes Sørlandet står samlet for en sammenkobling mellom Gjerstad og Porsgrunn.

– Både NHO, LO og de politiske miljøene står samlet. Alle vil dette, og det skal vi klare å få realisert, sier Askildsen.

Han tror sammenkoblingen vil stå klar om 10 til 12 år