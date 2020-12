Tidligere denne uken kunne NRK fortelle at både fiskehandlere og fiskere på Sørlandet fryktet at de skulle gå tomme for årets juletorsk.

Det var til regjeringen bestemte seg for å øke kvoten for hvor mye torsk som kan fiskes ved å la ferskfiskordningen fortsette ut året.

– Dette gjør vi primært for å sikre arbeidsplasser i Finnmark på slutten av året, men vi har ikke glemt sørlendingene. Det er også for å sikre juletorsken, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

At ferskfiskordningen vedvarer betyr at det fortsatt kan fiskes en del torsk nord for Stad. Torsken i dette området består i hovedsak av norsk, arktisk torsk og kysttorsk, som er i god forfatning.

Lettet forhandler

Én som er glad over endringen, er fiskehandler Reidar Fredriksen i Kristiansand.

For noen dager siden lå det an til at fiskedisken kunne bli tom. Nå kan han forhåpentligvis fylle den med torsk nordfra. Det er viktig på et sted der juletorsk har stått høyt i kurs.

– Juletorsk er nesten like viktig som juletre, sier han.

Kunde Hilde Stray Jensen er av samme oppfatning.

– Det blir liksom ikke helt jul uten torsk. Nå må vi bare vente og se hva vi får tak i, sier hun.

Kunde hos fiskehandler Reinhartsen Hilde Stray Jensen, mener torsk hører med til jula. Foto: NRK

Kvoten var fisket opp

Frykten for at juletorsken kunne utebli i år skyldtes at torskekvoten allerede var fisket opp i november.

Mens det nå er åpnet for videre fiske nord for Stad, er situasjonen lenger sør en helt annen.

Torsken i Nordsjøen og Skagerrak forvaltes som en egen bestand i samarbeid med EU. Siden fisken der er i dårlig forfatning, har kvotene blitt kraftig redusert de siste årene.

Torsk fisket nord for Stad, blir redningen for dem som ønsker torsk til jul. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Nesten helt dødt

Fisker Arne Arnesen på Flekkerøya i Kristiansand, har selv erfart hvor dårlig det står til med torskebestanden lengst sør i landet.

– I fjor trodde jeg det var på et lavmål, men i år er det enda dårligere. Nå er det nesten helt dødt, sier han.

Han er en av dem som fortsatt kan fiske torsk i sør, siden han fisker innenfor grunnlinja.

Fangsten er imidlertid ikke noe å skryte av.

– Akkurat nå kan du få levere alt du vil av torsk, men resultatet av fisket er sørgelig. Det blir å dra på tomme garn. Det er en trist affære, sier han.

Natt til onsdag, da han hadde 25 garn ute, fikk han elleve torsk.

– Det er ikke mye, sier han og ler.