Folk har blitt flinkere til å smøre seg

– Jeg har jo brent meg som sikkert mange andre, og det vil jeg ikke mer, sier Åse Norevik.

Hun er på bystranda i Kristiansand sammen med søsteren Astrid Norevik Campbell og hennes sønner Scott og Eirik Andreas.

Opp av strandbagen stikker ikke bare en, men tré solkremer opp. Gjengen på fire ønsker nemlig ikke å bli solbrent - og det er ikke alene om.

Hele tre av fire nordmenn oppgir nå å beskytte seg med solkrem. Ifølge Solvaneundersøkelsen 2018, har bruken av høy faktor doblet seg siden 2012.

Solkremsalget til himmels

Om det skyldes økt bevissthet, knallværet eller en kombinasjon av disse: solkremsalget har i alle fall steget betraktelig hos apotekkjedene.

Både Vitus Apotek og Apotek1 nærmer seg dobling av solkremsalget hittil i år sammenlignet med fjoråret. Ved begge kjedene er det solkrem med faktor 30 det går mest av.

Åse Norevik sier hun i dag er mer bevisst på å smøre seg med solkrem enn hun var tidligere. Her sammen med Astrid Norevik Campbell, Scott (13) og Eirik Andreas (10) på bystranda i Kristiansand. Foto: Kristin Olsen / NRK

– Nordmenn er generelt blitt flinke til å bruke solkrem, og vi har blitt mer opptatt av å bruke høyere faktor, sier pressesjef Andreas Bjørnstad i Kreftforeningen.

Tross gode tall påpeker Bjørnstad at man oftest blir solbrent i situasjoner hvor det fremdeles er lett å glemme beskyttelse, for eksempel på utekafé, fotballtribunen eller i hagen.

Selv om nordmenn har blitt flinkere til å bruke solkrem, understreker Andreas Bjørnstad i Kreftforeningen at det fremdeles viktig å ta en pause i skyggen og å bruke klær som beskyttelse når solen er så sterk som den er flere steder. Foto: Agnete Brun / Kreftforeningen

Må vike for brunfargen

På en gressflekk bortenfor familien Norevik, sitter tvillingene Emilie og Andreas Lillevik Simeonov fra Oslo..

Også her ligger solkremen synlig, men sistnevnte innrømmer at han av og til lar solbeskyttelsen vike for brunfargen.

– Jeg bruker litt solkrem i starten, så går jeg heller bort i fra det for å bli fortere brun, sier Simeonov.

23 år gamle Andreas og Emilie Lillevik Simeonov fra Oslo nyter sola på bystranda i Kristiansand. Foto: Kristin Olsen / NRK

Tvillingsøster Emilie er på sin side nøyere med bruken, særlig etter at hun hadde en glipp tidligere i sommer.

– Jeg glemte solkrem i ansiktet en dag. Da fikk jeg helt forferdelig brilleskille, sier hun lattermildt.

Søsknene tror nordmenns forbedrede vaner kan skyldes en blanding av folkeopplysning, medieoppmerksomhet og at folk ønsker en sunnere brunfarge.

Det har vært nyhetsoppslag med yngre folk som har fått påvist hudkreft på små føflekker. Da tenker jeg at det kan faktisk skje. Emilie Lillevik Simeonov

Mange velger sol og strandliv når været er så fint som nå. Ifølge Kreftforeningen velger også flere enn tidligere å pakke solkremen med seg i strandbagen. Foto: Kristin Olsen / NRK

– Forandring fryder ikke

Norge er fremdeles blant landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft. Bjørnstad i Kreftforeningen mener nordmenn må bli enda mer bevisste på solbeskyttelse for å få ned tallene.

– Frykter dere økte tilfeller av hudkreft etter årets solrike sommer?

– Ikke denne sommersola spesielt. Det er den totale mengden sol og solskader over tid som er avgjørende, og det tar ofte lang tid å utvikle kreft, sier Bjørnstad.

Han råder likevel folk til å følge med på føflekkene, og oppsøke lege dersom de klør, blør eller forandrer seg.

– Føflekkreft er ganske enkel å behandle hvis den oppdages tidlig. En stor årsak til at Norge har høy dødelighet, er at mange kommer for sent til legen.